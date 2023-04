Seite 2 ► Seite 1 von 2

Laudenbach (ots) - Dustin Gehrmann, Experte für Business-Fotografie undBranding-Expertin Géraldine Ulrichs haben es sich mit der Gehrmann ProductionGmbH zur gemeinsamen Aufgabe gemacht, Agenturen, Experten und digitalenDienstleistern mit hochwertigen Maßnahmen sowie professionellen Fotos zu einemqualitativen Branding und damit auch zu höheren Umsätzen zu verhelfen. In diesemArtikel verraten die Experten fünf Branding-Tipps, die sofort zu mehr Kundenführen.Ohne professionelles Branding kommt heute kein Unternehmen und kein Anbietermehr aus. Schließlich gilt: Wer nicht wirbt, der stirbt. Umso wichtiger ist es,sich, sein Angebot und sein Unternehmen entsprechend zu präsentieren. Dienlichhat sich dabei vor allem authentisches Bild- und Videomaterial erwiesen. AlsExperte für Business-Foto- und Videografie weiß auch Dustin Gehrmann, wiewichtig hochwertiges Bildmaterial für das Unternehmenswachstum ist. Gemeinsammit der Design- und Branding-Expertin Géraldine Ulrichs, die aus dem TV-Format"Die Höhle der Löwen" bekannt ist, leitet er die Branding-Agentur GehrmannProduction GmbH, die Agenturen, Experten und digitalen Dienstleistern mitfunktionierenden Maßnahmen zu einem qualitativen Branding und somit zu neuenKunden und höheren Umsätzen verhilft. In diesem Artikel verraten die Expertenfünf Branding-Tipps für den perfekten Unternehmensauftritt, die sofort zu mehrKunden und steigenden Umsätzen führen.1. Authentische Brandingfotos als EyecatcherDer erste Blick auf einer Website oder in den sozialen Medien fällt meist aufdie dort platzierten Bilder. Umso wichtiger ist es, dass sie professionellaufbereitet sind. Denn Fotos bieten die Chance, die Außenwahrnehmung gezielt zubeeinflussen. Vom Foto-Setting bis hin zur Kleidung kann alles darauf abgestimmtwerden, wie man von der Zielgruppe wahrgenommen werden möchte. DieHerausforderung in der Kundengewinnung besteht darin, jemanden ab dem erstenKontakt direkt von sich und seinem Angebot zu überzeugen. Hochwertige Fotos, dieVertrauenswürdigkeit, Professionalität und Kompetenz ausstrahlen, helfen dabeiund sollten daher in den sozialen Netzwerken und auf der Website genutzt werden.2. Mit Storytelling und verkaufsstarken Videos die Zielgruppe abholenEin ebenfalls wichtiges Medium sind Videos, denn sie helfen dabei, jemanden inkurzer Zeit kennenzulernen. Von der Ausstrahlung und der Stimme bis hin zu Mimikund Gestik, können professionell produzierte Videos eine Person genau sodarstellen, wie der Kunde sie sich vorstellt. Musik und emotionale Inhalte