Hamburg (ots) - Lediglich 15 Prozent der deutschen Unternehmen produzieren

gegenwärtig einen Nachhaltigkeitsreport. Aber drei Viertel geben an, in den

nächsten 12 Monaten einen solchen Bericht erstellen zu wollen. Außerdem halten

23 Prozent der deutschen Führungskräfte auf C-Level ihre Daten für völlig

ungeschützt und fast die Hälfte fürchtet im kommenden Jahr eine Datenpanne.

Diese Ergebnisse liefert das C-Suite-Barometer der internationalen Prüfungs- und

Beratungsgesellschaft Mazars, für das im vierten Quartal 2022 über 800

Führungskräfte auf C-Level aus 27 Ländern weltweit befragt wurden.



Demnach stellen nur 52 Prozent der deutschen Unternehmen eine positive

Wachstumsprognose für 2023. Weltweit sind es 86 Prozent. Wirtschaftliche

Unsicherheit, Energiepreise, geopolitische Instabilität und Schwierigkeiten bei

der Rekrutierung qualifizierter Arbeitskräfte werden weltweit als Hauptfaktoren

genannt, die das Wachstum im kommenden Jahr behindern.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Mark Kennedy, Partner und Mitglied des Group Executive Board bei Mazars, sagt:"Um eine nachhaltige Zukunft zu gestalten, sowohl für ihr Unternehmen als auchfür die Gesellschaft im Allgemeinen, investieren die obersten Führungsebenenzunehmend in Technologie und Nachhaltigkeit. Da Ungewissheit für die absehbareZukunft die Norm ist, müssen sie heute mutig sein, um morgen nachhaltigen Erfolgzu haben."Datenqualität und Datensicherheit mit OptimierungsbedarfDie obersten Führungsetagen in Deutschland stehen vor allem im BereichNachhaltigkeitsberichterstattung unter Zugzwang. Allerdings sehen sich momentannur 22 Prozent dazu in der Lage, die entsprechenden Anforderungen umfassenderfüllen zu können. Weltweit sind es immerhin 36 Prozent. Die Datenqualitätstellt dabei die größte Herausforderung dar. Und nur 36 Prozent der deutschenUnternehmensleiter*innen geben an, dass ihre Daten vollkommen sicher sind - imGegensatz zu 66 Prozent weltweit.Dr. Christoph Regierer, Sprecher des Management Boards von Mazars inDeutschland, sieht die deutschen Unternehmen trotzdem auf einem guten Weg: "MitInvestitionen in Nachhaltigkeit und Technologie sichern Unternehmen nicht nurihre wirtschaftliche Zukunft, sondern übernehmen zugleich Verantwortung für ihreMärkte und die Gesellschaft. Doch Zuversicht und Investitionen allein reichennicht aus. Um Transformationsprozesse erfolgreich zu gestalten, müssenUnternehmen Kompetenzen aufbauen und auch von ihren Partnern einfordern, umbeispielsweise den steigenden Anforderungen an Nachhaltigkeitsberichterstattungsowie Datenqualität und -sicherheit gerecht werden zu können."Problemfelder Geopolitik, Energie und Fachkräfte