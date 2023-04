Vorschau auf die Berichtsaison - Banken eröffnen

JPMorgan Chase eröffnet die Gewinnsaison am Freitag, zusammen mit Citigroup, Wells Fargo und PNC Financial Services Group. Weiter Großbanken wie Goldman Sachs, Morgan Stanley und Bank of America berichten nächste Woche, während kleinere und regionale Banken wie First Republic und PacWest Bancorp in der darauffolgenden Woche berichten.

Nach einem volatilen März beginnt am Freitag die Berichtssaison, in welcher die Quartalsergebnisse der Unternehmen und Banken voraussichtlich etwas mehr Klarheit, wenn auch keinen endgültigen Abschluss über die aktuelle Lage (Bankenkrise, Rezession) bringen könnten.

Liegt die Bankenkrise hinter uns?

Bankaktien wurden im März durch den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank erschüttert. Während viele Marktteilnehmer an der Wall Street der Meinung sind, dass eine Reihe einzigartiger und individueller Umstände zu ihrem Untergang geführt haben - nämlich eine einseitige, spezielle Kundenschicht und schlecht getimte Wetten auf langlaufende Staatsanleihen, im Klartext Managementfehler. Mittlerweile hat sich die große Panik aber gelegt. Grund dafür sind die neuen Hilfspakete der Fed wie der Bank Term Funding Program (BTFP) und die neuen FX-Swaplinien in Koordination mit den anderen großen Notenbanken. Diese Hilfspakete haben es in sich und haben die die Märkte beruhigt. Wäre das neue BTFP-Programm bereits im Vorfeld da gewesen, könnte die Silicon Valley Bank noch existieren, da sie ihre Anleihen nicht mit Verlust hätte verkaufen müssen, sondern diese als Sicherheit zum Nennwert bei der Fed hätte hinterlegen können.

Die Bullen setzen darauf, dass ein Großteil der schlechten Nachrichten bereits in den meisten Banken eingepreist ist und dass sich die Banken, auch wenn die kurzfristigen Aussichten für sie schlecht sind, wieder erholen werden. Die Bären am Markt befürchten, dass die Banken einen viel schwierigeren Weg vor sich haben, da die verzögerten Auswirkungen der Zinserhöhungen der Federal Reserve dazu führen könnten, dass immer mehr Verbraucher ihre Kredite nicht mehr bedienen können und die Banken weitere Verluste in ihren Bilanzen verbuchen müssen.

Worauf gilt es bei den Banken zu achten?

Hier sind einige der Dinge, auf die die Wall Street ihr Augenmerk richten wird:

1.Nachdem die Federal Insurance Deposit Corporation im Februar aufgedeckt hat, dass die hohen Zinsen dazu führen, dass die Anleiheportfolios der Banken Ende 2022 620 Milliarden Dollar an nicht realisierten Verlusten enthalten,sind die Anleger angespannt. Bei den meisten Banken müssen diese Verluste nicht realisiert werden, es sei denn, die Banken sind gezwungen, Vermögenswerte mit Verlust zu verkaufen, um den Liquiditätsbedarf zu decken - was sowohl die Silicon Valley Bank als auch die Signature Bank in Schwierigkeiten brachte. Doch seit diesen Zusammenbrüchen hat die Fed mit Finanzierungsfazilitäten eingegriffen, damit die Banken leichteren Zugang zu Liquidität haben. Trotz dieser Unterstützung werden die Anleger die Bilanzen der Banken mit Vorsicht betrachten und genau auf die Höhe der Einlagen, die jüngsten Kreditaufnahmen bei der Fed und die verfügbaren Barmittel achten.