Glenfarne Energy Transition startet Initiative für Wasserstoffkraftstoffe

New York, Houston (ots) - Glenfarne Energy Transition wird als erstes

Unternehmen LNG und wasserstoffbasierte Kraftstoffe gemeinsam für den Export

nach Asien, Europa und Amerika vermarkten



Glenfarne Energy Transition, LLC ("Glenfarne" oder das "Unternehmen"), eine

hundertprozentige Tochtergesellschaft der Glenfarne Group, LLC, die sich auf die

Bewältigung der globalen Energiewende konzentriert, gibt die Gründung und den

Start ihrer Initiative "Glenfarne Hydrogen Fuels" bekannt. Ziel der Initiative

ist die Herstellung von nachhaltigen, kohlenstofffreien Kraftstoffen auf Basis

von Wasserstoff. In Verbindung mit seinem Flüssigerdgasgeschäft (LNG) wird

Glenfarne seine Kunden und Partner in Asien, Europa und Amerika bei der

Energiewende weiter unterstützen.





Wasserstoffbasierte Kraftstoffe nutzen Wasserstoff als primären Energieträgerund emittieren wenig bis keine Treibhausgase. Durch ihr breitesAnwendungsspektrum in verschiedenen Industrien sind sie daher eine vielseitigeErgänzung zu fossilen Brennstoffen."Unser 700-Personen starkes Team bei Glenfarne Energy Transition erhält immermehr Anfragen von Kunden und Geschäftspartnern zur Zusammenarbeit beiwasserstoffbasierten Kraftstoffen", sagt Brendan Duval, CEO und Gründer derGlenfarne Group und von Glenfarne Energy Transition. "Glenfarne arbeitet mitmehreren LNG-Akteuren zusammen und unterstützt sie dabei, LNG als langfristigeBrücke für die Erreichung ihren nationalen Kohlenstoffzielen zu nutzen. Dasschließt auch den Übergang zu wasserstoffbasierten Kraftstoffen mit ein. UnsereLNG-Kunden werden einen bevorzugten Zugang zu diesen wasserstoffbasiertenKraftstoffen aus unseren Energie-Projekten erhalten."Die Glenfarne Hydrogen Fuels Initiative umfasst Projekte in Chile, Texas undLouisiana, die zusammen rund 1.500 Kilotonnen Ammoniak produzieren werden."Glenfarne's Hydrogen Fuels Initiative wird die Haltung von LNG-Kunden und voneuropäischen und asiatischen Regierungen im Hinblick auf Gasimporte grundlegendverändern. Zusammen mit unserer LNG-Plattform werden wir auf einzigartige Weisein der Lage sein, zukunftsorientierte Lösungen für den Aufbau einerumweltfreundlichen Wasserstoffinfrastruktur anzubieten und die künftigeNachfrage nach grünen wasserstoffbasierten Kraftstoffen zu unterstützen",ergänzt Duval.Neben den Projekten für wasserstoffbasierte Kraftstoffe verfügt Glenfarne über14 Kraftwerke für die Netzwerk-Stabilisierung, 29 Anlagen für ErneuerbareEnergien und zwei LNG-Exportprojekte (Texas LNG und Magnolia LNG) mit einergenehmigten Exportkapazität von 12,8 Millionen Tonnen pro Jahr (MTPA), 4.500Meilen an Gaspipelines und 13 Gasaufbereitungsanlagen. Mit einem erfahrenenManagement-Team und einer beachtlichen Erfolgsbilanz bietet Glenfarne EnergyTransition eine einzigartige Kombination aus Projektentwicklungskompetenzen,Standorten und Kentnissen der globalen Energiemärkte in Bezug aufwasserstoffbasierte Kraftstoffe.Über Glenfarne Energy TransitionGlenfarne Energy Transition ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft derGlenfarne Group, einem privaten Unternehmen für Energie-,Infrastrukturentwicklung und Management mit Sitz in New York City und Houston(Texas) und weiteren Standorten in Dallas (Texas), Panama City (Panama),Santiago (Chile), Bogota (Kolumbien), Barcelona (Spanien) und Seoul (Südkorea).Glenfarne Energy Transition hat sich zum Ziel gesetzt, die die globaleEnergiewende durch drei Kerngeschäfte anzugehen: Globale LNG-Lösungen,Erneuerbare Energien und Netzstabilität. Erfahrene Geschäftsführer,Vermögensverwalter und Betreiber entwickeln, erwerben, verwalten und betreibenInfrastrukturanlagen in Nord- und Südamerika sowie in Asien. WeitereInformationen finden Sie unter http://www.glenfarneenergytransition.com/ .