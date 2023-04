WASHINGTON (dpa-AFX) - Finanzminister Christian Lindner sieht die deutsche Wirtschaft weiterhin in einer Schwächephase. "Deutschland wächst nicht so stark, Deutschland entwickelt sich nicht so gut wie andere. Unsere Partner, unsere Freunde, unsere Wettbewerber entwickeln sich teils dynamischer als Deutschland", warnte der FDP-Chef am Mittwoch bei der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington.

