BIOVAXYS KÜNDIGT DIE ERNENNUNG DES CFO UND VERÄNDERUNGEN IM VORSTAND AN

VANCOUVER, BC, 12. April 2023 /PRNewswire/ -- BioVaxys Technology Corp. (CSE: BIOV) (FRA: 5LB) (OTCQB: BVAXF) („BioVaxys" oder „Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass Dasha Enenko zum Chief Financial Officer („CFO") des Unternehmens ernannt wurde. Dasha ist geprüfte Wirtschaftsprüferin (Chartered Professional Accountant) und verfügt über mehr als 12 Jahre Erfahrung in der Buchhaltung von privaten, öffentlichen und gemeinnützigen Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen, darunter E-Commerce, Technologie, Fertigung, Lebensmittel und Getränke sowie Immobilien. Zu ihren Aufgaben gehörten die Vorbereitung und Erstellung von Zwischen- und Jahresabschlüssen für börsennotierte Unternehmen, die Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern zur Sicherstellung eines erfolgreichen Abschlusses von Prüfungs- und Prüfungsaufträgen und die Unterstützung von Kunden bei der Vorbereitung von Börsenprospekten. Dasha ist CFO von Nextgen Food Robotics Corp.

Craig Loverock, der scheidende CFO von BioVaxys, wurde in den Vorstand von BioVaxys berufen. Als Finanzexperte wird Craig den Vorsitz des Prüfungsausschusses und anderer relevanter Ausschüsse des Vorstands übernehmen. BioVaxys dankt Craig für seine hervorragende Arbeit als CFO während seiner Amtszeit. CraigCraig besetzt die durch den Rücktritt von David Wang aus dem Vorstand des Unternehmens frei gewordene Stelle. David kehrt zu seinem Wohnsitz in China zurück, und wird nicht in der Lage sein, ausreichend Zeit aufzubringen, um als Direktor des Unternehmens zu fungieren. David wurde zum Berater von BioVaxys ernannt, um das Unternehmen bei der Geschäftsentwicklung in China zu unterstützen, einschließlich der Identifizierung potenzieller Lizenzierungs-, Verkaufs-, Fusions- und Übernahme-Möglichkeiten mit chinesischen Pharmaunternehmen.

James Passin, CEO von BioVaxys, erklärte: „Wir freuen uns, Dasha Enenko als CFO an Bord zu holen, während wir die Arbeit zur Weiterentwicklung unseres Produktportfolios fortsetzen. Wir danken Craig für seine hervorragende Arbeit als CFO während seiner Amtszeit und heißen ihn im Vorstand willkommen. Wir freuen uns, weiterhin mit dem ehemaligen Direktor David Wang an Möglichkeiten in China zu arbeiten."

Informationen zur BioVaxys Technology Corp.

BioVaxys Technology Corp. (www.biovaxys.com) mit Sitz in Vancouver ist ein in British Columbia registriertes Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das virale und onkologische Impfstoffplattformen sowie Immundiagnostika entwickelt. Das Unternehmen entwickelt Impfstoffe gegen SARS-CoV-2, SARS-CoV-1 und einen Pan-Sarbecovirus-Impfstoff, der auf seiner haptenisierten viralen Proteintechnologie basiert, und plant eine klinische Studie seines haptenisierten autologen Zellimpfstoffs, der in Kombination mit Anti-PD1- und Anti-PDL1-Checkpoint-Inhibitoren verwendet wird, die zunächst für Eierstockkrebs im Stadium III/Stadium IV entwickelt werden sollen. Ebenfalls in der Entwicklung ist CoviDTH, ein Diagnostikum zur Bewertung des Vorhandenseins oder Nichtvorhandenseins einer T-Zellen-Immunantwort auf SARS-CoV-2, das Virus, das COVID-19 verursacht. BioVaxys verfügt über zwei erteilte US-Patente und mehrere US-amerikanische und internationale Patentanmeldungen in Bezug auf seine Krebsimpfstoffe, antivirale Impfstoffe und diagnostische Technologien. Die Stammaktien von BioVaxys sind an der CSE unter dem Börsenkürzel „BIOV" notiert und werden an der Frankfurter Börse (FRA: 5LB) und in den USA (OTCQB: BVAXF) gehandelt.