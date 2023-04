Valour gibt den Start einer physisch mit digitalen Vermögenswerten unterlegten ETP-Emissionsplattform in Europa und einen Rekordanstieg des verwalteten Vermögens im Jahr 2023 um fast 90 % seit Jahresbeginn bekannt

Toronto (ots/PRNewswire) -



- Valour führt sein EU-weites Angebot an physisch besicherten börsengehandelten

Produkten auf digitale Vermögenswerte (ETPs) einschließlich

White-Label-Lösungen für Vermögensverwalter und Family Offices ein.

- Das Gesamtvolumen stieg im Jahr 2023 um 70 Mio. USD und erreichte ein

Rekordhoch von fast 148 Mio. USD - ein Anstieg von fast 90 % seit

Jahresbeginn.



Valour Inc. (das " Unternehmen " oder " Valour ") (NEO: DEFI) (GR: MB9) (OTC:

DEFTF), eine Technologie-Holding und das erste und einzige börsennotierte

Unternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten, Web3 und

dezentraler Finanzierung schließt, freut sich, den Start einer neuen EU-weiten

Emissionsplattform für physisch gespeicherte digitale Vermögenswerte in Form von

börsengehandelten Wertpapieren (ETP) bekannt zu geben.





Am 5. April 2023 erhielt Valour Digital Securities Limited ("VDSL"), ein inJersey ansässiger Wertpapieraussteller, alle behördlichen Genehmigungen derschwedischen und der Jersey-Regulierungsbehörden für ein EU-weites Angebot anAnleger mit Wohnsitz in Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,Irland, Italien, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen,Malta, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, der Slowakei, Spanien und derTschechischen Republik.Die neuen ETP-Produkte werden an regulierten Börsen wie der DeutschenBörse/Xetra in Frankfurt, der Euronext in Paris und Amsterdam und der SIX SwissExchange in der Schweiz notiert werden. Das neue ETP-Programm ergänzt dasbereits bestehende Wertpapierprogramm von Valour für digitale Vermögenswerte,das sich insbesondere auf die nordischen Märkte konzentriert und eine breitePalette von über 120 Kryptowährungen und digitalen Vermögenswerten in Form vonUnderlyings, Baskets oder Indizes abdeckt. Vorbehaltlich der endgültigenBeurteilung durch die Steuerbehörden dürften Investitionen in die neuenETP-Produkte durch in Deutschland ansässige Privatanleger höchstwahrscheinlichnicht als steuerpflichtige Veräußerungsgewinne gelten, wenn der Anlagezeitraumein Jahr überschreitet. Daher sollte es in Bezug auf die ETPs keine deutscheSteuerabzugsverpflichtung geben. Bis Ende 2023 will VDSL bis zu 15 neue Produkteunter dem Namen "1Valour" auf den Markt bringen.Das neue ETP-Programm soll sowohl institutionelle Anleger - wie Unternehmen,Pensionsfonds, Versicherungen, Vermögensverwalter und Family Offices -ansprechen und ihnen eine breite Auswahl an gesicherten digitalen Wertpapierenbieten, die mit internen und externen Anlagerichtlinien und -beschränkungen inEinklang stehen, als auch Privatanleger, die nach langfristigen Anlagen in