DEKADENTER NEUER 40 JAHRE ALTER WHISKY VON „THE SINGLETON" INSPIRIERT „SENSORISCHEN MAXIMALISMUS"

LONDON, 12. April 2023 /PRNewswire/ -- Die Markteinführung des „The Singleton 40-Year-Old Single Malt Scotch Whisky" stellt das dritte und letzte Kapitel in einer Reihe außergewöhnlicher Whiskys dar, eine epikureische Geschmacksreise von der „The Singleton of Glen Ord Distillery". Diese stark limitierte Abfüllung ist ein zutiefst dekadenter Whisky mit Noten von samtiger Bitterschokolade und reichhaltigen Pflaumen. Seine Geschmacksschichten sind so üppig, dass er die Erforschung des „sensorischen Maximalismus" als eine neue Theorie in der Neuroästhetik inspiriert hat, wie sich Geschmackserlebnisse der Superlative erreichen lassen.

Diese von der Neurowissenschaftlerin Katherine Templar Lewis erklärte gesteigerte Sinneserfahrung wird von internationalen Künstlern in einer immersiven Galerie in Shanghai zum Leben erweckt

The Singleton kreiert visionäre, außergewöhnliche Scotch Whiskys mit unvergleichlichen Aromen, die die Grenzen des Geschmacks verschieben, um Malts mit herausragender Tiefe und Harmonie zu kreieren. Die renommierte Maureen Robinson, Master of Malt, die mit ihren Experimenten und ihrer Kunstfertigkeit Pionierarbeit leistete, testete bei der Kreation Grenzen aus und nimmt uns mit auf eine Reise in die Dekadenz durch eine 28-jährige Sekundärreifung, die längste der Destillerie.

Maureen Robinson erklärt: „The Singleton 40-Year-Old ist das Finale der Serie „Epicurean Odyssey" von The Singleton, die ich mit viel Freude entwickelt habe und die auf meiner persönlichen Geschmacksreise während meiner Karriere als Whiskyherstellerin basiert. Am Ende dieser sehr umfangreichen sekundären Reifung haben wir speziell ausgewählte Ron Zacapa XO-Fässer verwendet, um den Whisky luxuriös abzurunden – mit einem äußerst reichhaltigen, fruchtigen und glatten Finish, das tiefe Noten von dunkler Schokolade hervorbringt. Das Ergebnis: Ein Whisky, der meinen Wunsch verkörpert, durch handwerkliche Kunst neue Aromen zu schaffen, für einen Whisky von höchster Intensität."

Als Inspiration für die fantastische Handwerkskunst und den luxuriösen Charakter des The Singleton 40-Year-Old schufen drei globale, multidisziplinäre Künstler, kuratiert von AlterProjects und in Zusammenarbeit mit Yoko Choy, einzigartige Werke, die die Elemente der Meisterschaft von Maureen Robinson und Whisky-Herstellern bei The Singleton ergründeten. Die talentierten Künstler, Zhou Yilun, Found Studio und Moodsonic, erweckten die Konzepte Reifungszeit, Handwerk und Reichtum durch die interpretation von „Flow", „Kollision" und „Reichhaltigkeit" zum Leben.