Discovery Silver kündigt ein öffentliches Angebot im Wert von 45 Millionen Dollar an

Diese Pressemitteilung ist nur zur Verbreitung in Kanada bestimmt und nicht zur Weitergabe an US-amerikanische Pressedienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten

12. April 2023, Toronto, Ontario - Discovery Silver Corp. (DSV-TSX, DSVSF-OTCQX) („Discovery“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/discovery-silve ...) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit Clarus Securities Inc. und Cormark Securities Inc. im Namen eines Maklerkonsortiums (zusammen die „Makler“) abgeschlossen hat, gemäß dem das Unternehmen beabsichtigt, bis zu 37.500.000 Stammaktien des Unternehmens (die „Stammaktien“) zu einem Preis von 1,20 CAD pro Stammaktie für einen Bruttoerlös von bis zu ca. 45.000.000 CAD zu emittieren (das „Angebot“). Das Angebot wird gemäß den Bedingungen eines am oder vor dem 14. April 2023 zwischen dem Unternehmen und den Maklern abzuschließenden Agenturabkommens nach bestem Bemühen durchgeführt. Das Unternehmen hat hat den Maklern auch eine Option (die „Mehrzuteilungsoption“) eingeräumt, die ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, um bis zu 5.625.000 Stammaktien über einen Zeitraum von 30 Tagen ab dem Abschlussdatum des Angebots zu kaufen, um eventuelle Mehrzuteilungen zu decken und den Markt zu stabilisieren. Wenn die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird, wird der gesamte Bruttoerlös des Angebots bis zu etwa 51.750.000 Millionen CAD betragen. Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 19. April 2023 abgeschlossen und steht unter dem Vorbehalt, dass Discovery alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhält, einschließlich der Genehmigung durch die Toronto Stock Exchange.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung der kontinuierlichen Weiterentwicklung und der Verringerung des Risikos des Projekts Cordero sowie als Betriebskapital und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Die Stammaktien, die im Rahmen des Angebots emittiert werden, werden wie folgt angeboten: (i) durch einen Prospektnachtrag (der „Prospektnachtrag“) zu Discoverys Kurzprospekt vom 23. März 2023, der bei den Wertpapierkommissionen und anderen vergleichbaren Aufsichtsbehörden in allen Provinzen und Territorien Kanadas, mit Ausnahme von Québec, eingereicht wird; (ii) in den Vereinigten Staaten (gemäß der Definition in Regulation S des United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der „U.S. Securities Act“) im Rahmen einer Privatplatzierung gemäß der Befreiung von der Registrierung nach dem U.S. Securities Act, wie sie in Vorschrift 506(b) der Regulation D des U. S. Securities Act und/oder in Sektion 4(a)(2) des U.S. Securities Act vorgesehen ist, sowie gemäß ähnlicher Befreiungen im Rahmen der geltenden Wertpapiergesetze der einzelnen Bundesstaaten der Vereinigten Staaten; und (iii) in Gerichtsbarkeiten außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten, wie sie vom Unternehmen und den Konsortialbanken im Rahmen einer Privatplatzierung oder auf gleichwertiger Basis vereinbart werden.