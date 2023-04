Aurania gibt die Gewährung von Optionen anstelle von Direktorhonoraren bekannt

Toronto, Ontario, 12. April 2023 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) („Aurania“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resourc ...) gibt bekannt, dass die Direktoren des Unternehmens zugestimmt haben, ihre Direktorenhonorare ab dem Quartal, das am 31. März 2023 endete, bis zum 31. Dezember 2023 in Form von Aktienoptionen anstelle von Bargeld zu erhalten.

Jedem Direktor wurden 13.392 Aktienoptionen zu einem Ausübungspreis von 0,46 Dollar als Ersatz für seine Direktorenhonorare für das erste Quartal 2023 gewährt. Insgesamt wurden 53.568 Aktienoptionen gewährt. Die Aktienoptionen sind drei Jahre lang ausübbar und werden am 12. April 2023 übertragen. Das Unternehmen wird in jedem Quartal Aktienoptionen gewähren, deren beizulegender Zeitwert den verwirkten Direktorenhonoraren entspricht, wobei der Ausübungspreis einen Cent über dem Schlusskurs der Aurania-Aktie am Tag vor der Gewährung liegt und jederzeit über einen Zeitraum von drei Jahren nach dem Ausgabetag ausgeübt werden kann.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass alle Konzessionsgebühren für seine Mineralliegenschaften in Ecuador bezahlt wurden und diese Konzessionen vollständig erneuert wurden und in gutem Zustand sind.

