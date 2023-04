MÜNSTER (dpa-AFX) - "Westfälische Nachrichten" zu Baerbock/China:

"Baerbock selbst ist in Peking für ihre klaren Worte in Richtung Menschenrechte bekannt. Doch sie muss nach Macrons Vorstoß in Sachen Taiwan-Politik zuallererst wieder Ruhe in die Debatte bringen und steht vor einem diplomatischen Spagat. Einerseits sollte sie China klarmachen, dass der Angriffskrieg in der Ukraine keine Blaupause für die Taiwan-Ambitionen Pekings sein darf. Andererseits sollte sie sich angesichts der zugespitzten Weltlage aus taktischen Gründen mit allzu markigen Worten gegen Peking zurückhalten. Das ständige Weltsicherheitsratsmitglied China könnte bei Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine einmal eine Schlüsselrolle spielen. Es könnte auf Putin, den Juniorpartner in den chinesisch-russischen Beziehungen, mäßigend einwirken. Und das ist ein Pfund, mit dem derzeit nur wenige Akteure weltweit wuchern können."/DP/jha