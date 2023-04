"Wenn nun also für die KI-Entwicklung ein Moratorium gefordert wird, eine Pause, in der man erst einmal schauen möchte, was die neue Technik so anrichten könnte - dann hätte man zum Beispiel auch schon im 19. Jahrhundert ein Moratorium ausrufen können: Halt, bitte noch nicht die moderne Zivilisation unter Volldampf schaffen, bevor nicht die Nebenfolgen bedacht sind! Insofern ist die künstliche Intelligenz, so verblüffend und verwirrend ihre Ergebnisse schon für sich genommen sind, zugleich auch ein Stellvertreter für die Tatsache, dass wir die von uns geschaffene Welt insgesamt nicht mehr recht verstehen. Die KI soll für den Menschen Dinge vereinfachen, aber sie erhöht nur noch einmal die Komplexität."/DP/jha

