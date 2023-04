DAX-Ideen nach den US-Verbraucherpreisen

Vorab ganz ausführlich im Video meine Darstellung der aktuellen DAX-Situation vom Morgen, wie immer auf YouTube veröffentlicht:

YouTube-Kanal Bernsteins Börse

Das Video von heute:

Dabei blicken wir auf ein neues Jahreshoch im DAX, welches impulsiv erreicht, aber dann auch wieder abverkauft wurde:

20230412 DAX XETRA Wochenverlauf

Was war der Auslöser?

Verbraucherpreise in den USA gemischt

Nachdem wir uns in der Vorwoche auf die US-Arbeitsmarktdaten fokussierten, waren es in dieser Woche bisher die Verbraucherpreisdaten. Der Indikator für Inflation stieg weniger stark an, als Analysten erwartetn hatten. Es war sogar der neunte Monat in Folge ein Rücklauf zu verzeichnen:

2023-04-12 CPI Daten USA

Entsprechend euphorisch reagierten die Märkte mit einem neuen Jahreshoch im DAX und weiteren Aufschlägen in der Vorbörse der Wall Street. Im Handelsverlauf setzte sich jedoch die sogenannte "Kernrate" durch, die eben nicht gefallen war. Hierbei sind Energiepreise und Lebensmittel ausgeklammert.

Anfängliche Gewinne wurden daher schnell abverkauft. Mein Trading im Nasdaq war auf das GAP-close und damit short ausgerichtet:

Komm gern zum Wall Street Livetrading in der neuen Woche hinzu, welches heute 15.25 Uhr startet:

AndreasBernstein Livetrading WALL-STREET

Der Nasdaq testete im weiteren Verlauf erneut die Support-Zone der letzten Woche:

20230412 Support im Nasdaq-100

Dort schloss der Index auch, also leicht im Minus, ebenso wie der Dow Jones. Du siehst hier den Überblick vom Handelstag Mittwoch an der Wall Street:

2023-04-12 Wall Street Schluss

Wie ist damit der DAX übergeordnet zu sehen?

DAX-Fazit und Ausblick

Die Orientierung am Jahreshoch im DAX war gestern Morgen erneut zu spüren und hatte später auch zum neuen Jahreshoch geführt. Doch mit dem Abverkauf dieser Hochs ist weiterhin die große Range spannend, von der sich unser DAX bisher nicht nachhaltig entfernen mag:

20230412 DAX XETRAmittelfrist

Gelingt die Etablierung über 15.700 respektive über dem eingangs gezeigten "alten" Jahreshoch bei 15.735 stehen die Chancen auf das Verlassen der Range und einem nachhaltigen Move zur 16.000 sehr gut.

Aus der Vorbörse heraus ist dies nicht absehbar und damit ein weiteres "Umspielen" der 15.700 wahrscheinlich:

20230413 DAX Vorboerse

Der Schlusskurs an der Börse Frankfurt vom Mittwoch lag genau an diesem Bereich und damit auch wieder leicht im Plus:

2023-04-13 DAX Boerse Frankfurt

Es blieb ein kleines GAP zurück und könnte damit auch heute zum Start "nur" eine kleine Kurslücke aufweisen:

20230412 DAX XETRA Wochenverlauf2

Eine spannende Situation für das heutige Livetrading-Webinar zur DAX-Eröffnung am Donnerstag. Sie gern bei den ersten konkreten Trading-Ideen und deren Umsetzung ab 8.55 Uhr dabei:

AndreasBernstein Livetrading DAX

Auf die Termine kommen wir gleich zu sprechen.

Meine Tools und weitere Eckpunkte für das Trading (*)

Umsetzen werde ich meine Setups mit CFDs und Futures. Vorrangig handle ich mit dem Broker JFD und diesen Konditionen und nutze für die Chartanalyse das Tool StereoTrader.

Wir sprechen gern im Livetradingroom über das Marktgeschehen. Melde Dich für den Zugang zum Livetradingroom hier kostenfrei an - die Termine sind im Teaserbild verankert:

LiveTradingRoom Anmeldung

Auf dem Twitch-Kanal FIT4FINANZEN bekommst Du weitere ausführliche Inspirationen und Meinungen präsentiert. Schau Dir diesen gern kostenfrei und über mehrere Stunden an, in denen weitere Händler und Referenten LIVE zum Handelsverlauf und weiteren Finanzdaten in HD Stellung beziehen und ihr Vorgehen erörtern:

Termine an der Börse zum Donnerstag

Einen weiteren Blick auf die Quartalszahlen der Woche, die gestern noch mit LVMH zum vierten Quartal 2022 Schwung in den Markt brachten, findest Du hier:

20230408 Earnings week

Wir starten am Donnerstag ebenfalls mit Verbraucherpreisdaten, diesmal aus Deutschland direkt 8.00 Uhr. Im weiteren Verlauf ist die Industrieproduktion der EU um 11.00 Uhr relevant.

Aus den USA werden wir 14.30 Uhr mit Spannung die Erzeugerpreise erwarten, welche parallel zu den Erstanträgen auf US-Arbeitslosenhilfe über die Ticker kommen.

Am Abend spricht noch Bundesbank-Präsident Nagel. Alle Termine des Tages sind hier aufgelistet:

Diese Eckpunkte habe ich aus dem Wirtschaftskalender dieser Seite entnommen. Ich update in den täglichen Morgenanalysen diese Termine dann jeweils.

Damit wünsche ich uns beim Handel in der neuen Woche vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

*Platzierte Produkte/Tools sind entsprechend markiert und Werbung. 67,02 % der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs mit der Gesellschaft handeln. Sie sollten daher überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, dieses hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren!

Quelle der News: Trading-Treff