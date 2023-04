TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - An den großen asiatischen Börsen ist es am Donnerstag nach US-Inflationsdaten mehrheitlich nach unten gegangen. Wie schon am Vortag waren die Bewegungen überschaubar.

Die Märkte folgten damit den durchwachsenen Vorgaben aus den USA. Zwar war die Inflationsrate im März merklich gefallen. Aber das überraschend positive Bild trübte ein Blick auf die Details. "Die dem Preisgeschehen unterliegende Kerninflation ist im März angestiegen", betonte die Landesbank Baden-Württemberg in einer Einschätzung. Damit liege das Ziel "eines Anstiegs der Verbraucherpreise um zwei Prozent in der Jahresrate noch in weiter Ferne". Zudem habe das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank beunruhigt. "Dort stand etwas von US-Rezession für den weiteren Verlauf dieses Jahres", so die LBBW.