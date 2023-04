DDN und Helmholtz Munich veranstalten Life Sciences Field Day 2023 zum Austausch von Forschungserkenntnissen und Best Practices

Die wissenschaftliche Bedeutung der Forschung auf dem Gebiet der Life Sciences nimmt weiterhin stark zu – ebenso wie deren Auswirkungen auf die Gesellschaft. In der wissenschaftlichen Grundlagenforschung und im klinischen Umfeld kommen mittlerweile neue KI-basierte Verfahren zur Anwendung. Überdies verspricht der interdisziplinäre Dialog über verschiedene Teilbereiche hinweg einen Zeitgewinn bei strategischen Forschungsprojekten.

In diesem Sinne ist der Life Sciences Field Day 2023 eine ausgezeichnete Gelegenheit zur Begegnung mit innovativen Köpfen aus Forschung und Industrie. Hier kommen Fachleute aus Wissenschaft, Pharmazie, Biotech und Forschungseinrichtungen zum Gespräch über neueste Trends, Herausforderungen und Lösungen im Bereich Datenmanagement, Datenspeicherung und Datenanalyse zusammen.

„Wir freuen uns, auf dem Life Sciences Field Day 2023 führende Köpfe aus der Life-Sciences-Forschung zu einem Austausch von Know-how, Erfahrungen und Best Practices zusammenzubringen", sagte Tommaso Cecchi, Senior Director of Sales EMEA, DDN. „In Vorträgen aus verschiedenen Branchen, wie Landwirtschaft, Humangenetik und KI-Computing, können Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehr über erfolgreiche Methoden erfahren und die so gewonnenen Erkenntnisse zur Beschleunigung ihrer eigenen datengetriebenen Arbeiten nutzen."

Zu den Keynote-Speakern zählt Prof. Dr. Fabian Theis, Ordinarius für Biomathematik an der TU München und Direktor des Instituts für Computational Biology am Helmholtz Zentrum München. Prof. Theis wurde 2023 mit dem Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis ausgezeichnet, dem renommiertesten Forschungsförderpreis in Deutschland. Teilnehmer haben überdies Gelegenheit zum Besuch von Podiumsdiskussionen, zur Teilnahme an Live-Diskussionen und zum Besuch des Campus von Helmholtz Munich.