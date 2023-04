Innocan Pharma (ISIN: CA45783P1027) hat das Potenzial von CBD früh erkannt und in den vergangenen Jahren unter anderem ein bahnbrechendes, topisches Produkt entwickelt, das nachweislich Schmerzen lindert. Innocan Pharmas RELIEF & GO wurde deshalb Mitte März 2023 vom United States Patent and Trademark Office ("USPTO") mit einer sogenannten "Notice of Allowance" (Patent Application No. 16/968,627) zugelassen. Die Ansprüche beziehen sich auf die Technologie des Unternehmens zur topischen Schmerzlinderung durch die Kombination von drei verschiedenen Mechanismen: