Die US-Notenbank Fed hat gestern in ihrem Protokoll vor einer "milden Rezession" noch in diesem Jahr aufgrund der Folgewirkungen (Kreditklemme) der Bankenkrise gewarnt. So etwas ist selten - denn wenn eine Notenbank wie die Fed vor einer Rezession warnt, dann hat das eine Signalwirkung und kann zu einer "selbsterfüllenden Prophezeiung" werden. Aber der US-Notenbank war bereits bei ihrer letzten Sitzung (21. und 22.März) klar, dass mit der Bankenkrise die Banken weniger Kredite vergeben werden - und genau das sehen wir derzeit in den aktuellen Daten! Dennoch will die Fed laut FOMC-Protokoll sowie auch laut gestrigen Aussagen von Barkin und Daly die Zinsen weiter anheben, weil die Inflation immer noch zu hoch ist. Für die Aktienmärkte wird das zu einer giftigen Mischung: Rezession und hohe Zinsen gleichzeitig!

Hinweise aus Video:

1. Dax erreicht ein neues Jahreshoch zeigt aber auch Schwäche

2. Top 4 US-Banken: 521 Milliarden Dollar Einlagenabfluss erwartet

Das Video "Fed warnt wegen Bankenkrise vor Rezession!" sehen Sie hier..