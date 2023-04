DIE MICHAEL J. FOX FOUNDATION GIBT BEDEUTENDEN DURCHBRUCH BEI DER SUCHE NACH PARKINSON-BIOMARKER BEKANNT

Seite 2 ► Seite 1 von 7

New York (ots/PRNewswire) -- Neue Veröffentlichung in The Lancet Neurology bestätigt, dass eineSchlüsselpathologie der Parkinson-Krankheit jetzt durch die Untersuchung derRückenmarksflüssigkeit von lebenden Patienten identifiziert werden kann- Der im Rahmen der Parkinson Progression Markers Initiative als Goldstandardvalidierte Test zeigt eine Sensitivität von mehr als 90 % bei Menschen mittypischer Parkinson-Pathologie und ist häufig schon vor dem Auftreten vonSymptomen positiv.- Die Ergebnisse zeigen Unterschiede bei den Subtypen der Krankheit und beiMenschen mit Parkinson-Risikofaktoren und bieten ein neues Instrument fürpräzisionsmedizinische Ansätze, frühere Interventionen und eine besserePlanung klinischer Studien.- Michael J. Fox ist "tief bewegt vom Durchbruch", "da es die Heilung vonParkinson unausweichlich macht"Eine bahnbrechende Arbeit, die heute in der Zeitschrift The Lancet Neurology vonden Leitern der Parkinson's Progression Markers Initiative (PPMI), der von derMichael J. Fox Foundation for Parkinson's Research (MJFF) , gefördertenParkinson-Biomarker-Studie, veröffentlicht wurde, bestätigt den bisherbedeutendsten Durchbruch bei der Suche nach einem Parkinson-Biomarker: Einbiologischer Test für die Parkinson-Krankheit, der eine hohe diagnostischeGenauigkeit aufweist, molekulare Subtypen differenziert und die Krankheit beiPersonen erkennt, bevor kardinale Bewegungssymptome auftreten.Der neue Test, der so genannte Alpha-Synuclein-Seed-Amplification-Assay(alphaSyn-SAA), stellt für die Forschung eine revolutionäre Möglichkeit dar, dieParkinson-Krankheit biologisch zu definieren, und bietet ein wichtigesInstrument für die Planung klinischer Studien und die Bewertung derBehandlungseffekte sowie für die Früherkennung der Krankheitspathologie.Wie die PPMI-Autoren in The Lancet Neurology ausführlich darlegen, weist derTest die Synuclein-Pathologie nach, eines der beiden biologischen Kennzeichender Parkinson-Krankheit (neben der Störung des dopaminergen Transports, die mitDaTScan sichtbar gemacht werden kann). Damit können Forscher und Kliniker zumersten Mal seit der ersten Beschreibung der Krankheit durch James Parkinson imJahr 1817 die Biologie (im Gegensatz zu klinischen Beurteilungen und vonPatienten berichteten Ergebnissen) nutzen, um Parkinson objektiv zuidentifizieren, zu definieren und zu überwachen, und zwar auf der Grundlage derZellpathologie im lebenden Körper."Die Validierung dieses Biomarkers läutet eine neue, biologische Ära in derParkinson-Forschung ein", sagte Kenneth Marek, M.D., leitender PPMI-Forscher undPräsident und leitender Wissenschaftler am Institute for Neurodegenerative