Getir stellt Europas größtes Filialnetz für ultraschnelle Lebensmittellieferungen vor (FOTO)

Berlin (ots) -



- Das neue kombinierte Filialnetz von Getir und Gorillas in Deutschland,

Großbritannien und den Niederlanden wird das größte in der europäischen Quick

Commerce-Branche sein

- Kunden können weiterhin sowohl über die Getir- als auch über die Gorillas-App

bestellen und von einem noch besseren Einkaufserlebnis profitieren

- Ein kombiniertes und verbessertes Sortiment beider Marken ist jetzt verfügbar,

um die Ansprüche der Kunden bestmöglich zu bedienen



Der Quick-Commerce-Pionier Getir, der in neun Ländern tätig ist, hat heute den

Launch von Europas größtem Filialnetz für ultraschnelle Lebensmittellieferungen

bekannt gegeben. Das kombinierte Filialnetz von Getir und Gorillas wird Kunden

in Deutschland, Großbritannien, den Niederlanden und den USA bedienen. Das ist

der aktuelle Stand eines schnellen und effizienten Integrationsprozesses

zwischen den beiden Unternehmen, der mit der Akquisition von Gorillas durch

Getir Ende 2022 begann. Die heutige Ankündigung markiert auch einen wichtigen

Meilenstein für die Quick-Commerce-Branche insgesamt, denn es entsteht das

größte Filialnetz für ultraschnelle Lebensmittellieferungen in Europa.