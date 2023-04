Importe aus Russland im Februar 2023 um 91,0 % niedriger als im Vorjahresmonat

WIESBADEN (ots) -



- Russische Föderation fällt gegenüber Februar 2022 von Rang 11 auf Rang 46 der

wichtigsten Warenlieferanten Deutschlands

- Exporte nach Russland im Februar 2023 um 60,5 % geringer als ein Jahr zuvor

- Deutschland verzeichnet im Handel mit Russland erstmals seit Dezember 2020

einen Exportüberschuss



Seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine am 24. Februar 2022 hat

Russland stark an Bedeutung für den deutschen Außenhandel verloren. Im Februar

2023 waren die deutschen Importe aus Russland um 91,0 % geringer als im Februar

2022. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, belief sich der Wert

der aus Russland importierten Waren nur noch auf 0,3 Milliarden Euro (Februar

2022: 3,7 Milliarden Euro). Russland fiel damit von Rang 11 auf Rang 46 der

wichtigsten Warenlieferanten Deutschlands.