Nach Ostern clever sparen: Bonial, die führende Plattform für digitaleAngebotskommunikation in Deutschland, ruft vom 13. bis 30. April die kaufDASpartage ins Leben. Eine kanalübergreifende Werbeaktion, die es in dieserGrößenordnung bei Bonial noch nicht gab.Mit Claims wie "Habt ihr euch zu Ostern verwöhnt? - Der Bauch ist voll, derGeldbeutel leer? Keine Sorge, die kaufDA Spartage sind da. Mehr entdecken -clever sparen" werden preisbewusste Konsument:innen auf verschiedenenWerbekanälen angesprochen. So werden bis Ende des Monats unter anderem Print-und Online-Anzeigen in BILD-Medien (BILD, BILD am SONNTAG, BILD.de) geschaltet,außerdem werden Radiospots von kaufDA auf RMS Berlin Top Kombi(Berlin/Brandenburg), auf MDR Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen ausgespielt.In Zusammenarbeit mit der Content-Distribution-Plattform FRAMEN werdenDigital-Out-of-Home-Anzeigen auf über 7.000 Bildschirmen ausgestrahlt.Ergänzend bietet kaufDA auf Instagram(https://www.instagram.com/kaufda.de/?hl=en) und im kaufDA Magazin(https://www.kaufda.de/insights/) inspirierende Inhalte, die nicht nur denGeldbeutel schonen. Es werden auch nützliche Tipps zur Lebensmittel-Lagerunggeboten und kreative Ideen wie beispielsweise die Herstellung einer Wurmbox zumtierischen Recycling erklärt.Ein besonderes Highlight der kaufDA Spartage ist ein Gewinnspiel mit einerGesamtsumme von 20.000 Euro, das auf BILD.de ausgespielt wird.Teilnahmeberechtigt sind alle BILDplus Abonnenten, die sich für das Gewinnspielregistrieren.Stefanie Graser, Chief Marketing Officer bei Bonial: "Wir freuen uns, die kaufDASpartage anzukündigen. Durch den vielfältigen Werbemix erreichen wirVerbraucher:innen auf diversen Kanälen und haben mit unserem Gewinnspiel mit derGesamtsumme von 20.000 Euro ein zusätzliches Highlight geschaffen. Wir sindüberzeugt, dass die kaufDA Spartage dazu beitragen werden, das Bewusstsein fürdie Vorteile von kaufDA zu schärfen und wir unsere Marktführerschaft weiterhinausbauen können."Über BonialBonial (http://www.bonial.de/) gehört zur Axel Springer SE, dem führendendigitalen Verlag in Europa. Das internationale Unternehmen agiert alsmaßgebender Drive-to-Store Marketing Partner in Deutschland und Frankreich undInnovationstreiber der digitalen Handelskommunikation. Seit mehr als 14 Jahrenverbindet Bonial Verbraucher mit stationären Geschäften und ermöglicht demHandel sowie Marken, ihre Angebote in der digitalen Welt bestmöglich zukommunizieren. Als Marktführer der digitalen Angebotskommunikation undFull-Service-Dienstleister bietet Bonial individuelle Marketinglösungen für1.500 namenhafte Einzelhändler und begeistert täglich über 12 Millionen Nutzerauf seinen Plattformen kaufDA (http://www.kaufda.de/) und MeinProspekt(http://www.meinprospekt.de/) , den größten lokalen Shopping-Apps Deutschlands.