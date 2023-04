Seite 2 ► Seite 1 von 2

Neuötting (ots) - In ganz Deutschland breiten sich illegal betriebeneFungames-Automaten in alarmierender Weise aus. Neben der Gefährdung derSpielerinnen und Spieler stellen diese Geräte auch eine ernste Bedrohung für denStaat und legale Anbieter dar. Um über die Unterschiede zwischen legalen undillegalen Geräten aufzuklären, hat der Bayerische Automaten-Verband e.V. (BAV)in Kooperation mit dem Fachverband Gastronomie-Aufstellunternehmer e.V. (FGA)und der Kanzlei Benesch & Partner sowie mit freundlicher Unterstützung desBundesverband Automatenunternehmer e.V. (BA) mehrere Filmprojekte verwirklicht.Zunächst veröffentlicht wird ein 7-minütiger Aufklärungsfilm, gerichtet primäran Behörden, Polizei, Politiker und Ministerien. Dieser Film kann unterhttps://f.io/5WuSomLH abgerufen werden. Der brandneu veröffentlichteAufklärungsfilm zeigt transparent auf, wie illegale Fungames-Automaten vonlegalen Geräten unterschieden werden können und welche Maßnahmen die zuständigeBehörde ergreifen kann. Unter anderem fehlt den illegalen Geräten eineAuszahlvorrichtung, es gibt Aufkleber wie "Nur zur Unterhaltung" oder "KeineAuszahlung" sowie eine Funktion "Hand Payout" im Service-Menü des Geräts. Da dieillegalen Geräte nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprechen, haben sie auchkeine PTB-Zulassung der physikalischtechnischen Bundesanstalt sowie oft auchkeine CE-Kennzeichnung. "Mit diesem Film möchten wir einen Beitrag zurAufklärung und transparenten Information leisten, so dass die zuständigenBehörden, aber auch die Spieler selbst illegale Fungames von legalen Gerätenklar unterscheiden können. Denn Spielerinnen und Spieler müssen maximalen Schutzgenießen. Und die Steuerhinterziehung muss verhindert werden." erklärt AndyMeindl, Präsident des Bayerischen Automaten-Verbands.Der Film zeigt auch auf, welche Maßnahmen bei Kenntnis von illegalenFungames-Automaten ergriffen werden können. Kontrollen können auf Basis der §§29 GewO, 22 GastG durchgeführt werden. Zudem stellt es einen Versagungsgrund fürdie Erteilung einer Gaststättenerlaubnis dar, wenn illegalem GlücksspielVorschub geleistet wird. Das Bereitstellen von Einrichtungen zum unerlaubtenGlücksspiel stellt eine Straftat gemäß § 284 StGB dar. Es können in FolgeStrafanzeigen gegen den Geräteaufsteller, den Gewerbetreibenden als auch gegenden Spieler gemäß § 285 StGB gestellt werden. Auch droht eine Beschlagnahme bzw.Sicherstellung des illegal betriebenen Gerätes sowie eine Verwerfung derBuchhaltung."Illegale Glücksspielgeräte sind nicht nur ein Risiko für die Spielenden,sondern auch für den Staat und die legalen Anbieter." legt SabineDittmers-Meyer, Vorsitzende Fachverband Gastronomie-Aufstellunternehmer e.V.