Diese Kolumne wurde Ihnen präsentiert von Morgan Stanley“.Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Außerdem wird darauf hingewiesen das der Autor oder ein verbundenes Unternehmen eine Werbungskooperation mit Morgan Stanley plc eingegangen ist. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Vor Jahren entwickelte ich einen Indikator, der mir jene Situationen anzeigt, in denen die bedeutenden Händlergruppen aktiver sind, als üblich. Der Comm Activity Index kündigt dabei eine Aufwärtsbewegung des Goldpreises an, wenn er die 0 von unten nach oben kreuzt. Dies bringt meist die erste Aufwärtswelle mit sich. Wenn der Index dann die 0 von oben nach unten kreuzt, setzt üblicherweise die zweite Kaufwelle im Goldpreis ein.

Trends in Gold starten nicht einfach so aus heiterem Himmel. Ihnen gehen in aller Regel erhöhte kommerzielle Aktivitäten voraus. Damit ist gemeint, dass die Insider des Marktes (nämlich die Produzenten, sowie die abnehmende Industrie) besser informiert sind und smarter, als wir. Wann immer sie besonders aktiv sind, heißt es für uns: Augen auf - da könnte 'was kommen.

