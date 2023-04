Nichtsdestotrotz könnte der gestrige Tag mit der Veröffentlichung der jüngsten Inflationszahlen aus den USA die Informationen gebracht haben, die sich der Markt erhofft hatte. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussah und die Investoren auch heute noch viel Interpretationsspielraum haben werden.

In den vergangenen Tagen zeigte sich durch diverse Äußerungen immer deutlicher, dass es in der US-Notenbank Fed keinen Konsens mehr darüber gibt, ob es noch weitere Zinserhöhungen über das bislang geäußerte Ziel oder doch erst eine Pause braucht, sollten sich die Wirtschaftsdaten entsprechend entwickeln. Nach den gestrigen Inflationsdaten und dem am Abend veröffentlichten Sitzungsprotokoll zum Zinsentscheid vom 22. März dürfte dies nun entschieden sein – noch einmal 25 Basispunkte Anfang Mai rauf und dann erst einmal Schluss. Die Fed geht mittlerweile selbst davon aus, dass in Folge der jüngsten Bankenprobleme eine „milde Rezession" die USA in den kommenden Monaten treffen wird.