Kaiserslautern (ots) - Im Laufe unseres Lebens zahlt nahezu jeder Deutsche

mehrere hunderttausend Euro Steuern - mancher auch gleich mehrere Millionen.

Doch mit dem Wissen um Steuerstrategien und -optimierung lässt sich die

Steuerlast minimieren und das Vermögen maximieren.



Steuerberaterin Miriam Pioch zeigt ihren Mandanten täglich, wie das geht und ist

überzeugt: "Wer es systematisch angeht, Steuern spart wo möglich und dieses Geld

sinnvoll anlegt, kann damit in vielen Fällen ein Millionenvermögen aufbauen." Im

folgenden Blogartikel verrät sie nicht nur legale Tricks, mit denen man durch

Steuereinsparungen zum Millionär werden kann, sondern auch welchen Einfluss die

Steuerberaterkosten dabei haben.





Steueroptimal denken und handelnIm deutschen Steuerrecht finden sich zahlreiche Möglichkeiten, um legal Steuernzu sparen. Diese Optionen kennen die meisten Privatpersonen und Unternehmen abernicht. Selbst manchen Steuerberatern sind die tatsächlichen Einsparmöglichkeitenunbekannt. Daher ist die Steuerlast oft unnötig hoch. Es gilt also, dievorhandenen Optionen der Steueroptimierung zu durchdenken und zielgerichtet zunutzen.Ein Beispiel hierfür stellen Zuwendungen dar, die steueroptimal an Mitarbeiteroder befreundete Geschäftspartner geleistet werden können. Auch Betriebsausgabensind überdurchschnittlich oft optimierbar. Hier müssen Mandanten und Kanzleienjedoch lernen, kreativer zu denken. Ein erster Schritt kann es sein, sich vonden Einsparungen aus dem privaten Bereich inspirieren zu lassen.Die individuelle Lebenssituation beachtenWenn Unternehmen wachsen, können sie mit dem Wechsel zu einer anderen Rechtsformihre Steuerlast oft deutlich senken. Auch die Familiengründung bringt ein hohesSteuereinsparpotenzial mit sich. So können Einkünfte etwa auf die Kinderverlagert werden. Wer sich ein Millionenvermögen mithilfe zielgerichteterSteueroptimierungen aufbauen möchte, muss also die eigene Lebenssituationbetrachten. Dazu gehört auch, sich an den richtigen Steuerberater zu wenden.Dieser sollte die einzigartige Situation des Mandanten proaktiv beleuchten unddaraus Handlungsempfehlungen ableiten.Verwaltet der Steuerberater hingegen nur, wird bares Geld verschenkt.Langfristig gesehen summieren sich unnötige Steuerausgaben nämlich zu hohenBeträgen: Können Mandanten mithilfe ihres Steuerberaters jährlich beispielsweise20.000 Euro an Steuern einsparen und dieses Geld mit einer konservativen Renditein Höhe von sechs Prozent anlegen, ergibt sich nach fünf Jahren eine Summe voncirca 146.000 Euro. Nach zehn Jahren werden aus dem Anlagebetrag circa 315.000Euro und bei einer 20-jährigen Investition beläuft sich das zusätzliche Vermögenauf über 843.000 Euro.Die wahren Kosten eines Steuerberaters kennenDie Ausgaben für einen Steuerberater variieren stark. So rufen manche derExperten ein doppelt so hohes Honorar wie andere auf. Diese Kosten lassen sichdabei einfach über Vergleichsrechner ausmachen. Auf vielen Websites vonSteuerberatern finden sich nämlich Honorarrechner, über die Stunden- oderPauschalsätze mit wenigen Klicks berechnet werden können.Mandanten sollten jedoch wissen, dass die so errechneten Kosten niemals diewahren Ausgaben für einen Steuerberater darstellen. Denn zu den wahren Kosteneines Steuerberaters zählen auch die nicht gesparten Steuern, das heißtdiejenigen Steuerausgaben, die mit seiner Hilfe nicht eingespart undanschließend investiert werden können. Aus diesem Grund kann auch ein auf denersten Blick günstiger Experte letztlich sehr teuer sein, wenn er das vorhandeneSteuereinsparpotenzial für seinen Mandanten nicht ausschöpft. Es ist für deneigenen Vermögensaufbau also unabdingbar, die wahren Kosten für einenSteuerberater zu optimieren.Über Miriam Pioch:Miriam Pioch ist die Gründerin und Geschäftsführerin der SteuerpreneureDeutschland. Mit ihrer Steuerkanzlei hat sie sich deutschlandweit auf dieSteueroptimierung für inhabergeführte mittelständische Unternehmen und situiertePrivatpersonen spezialisiert. Gemeinsam mit ihrem Team entwickelt sieindividuelle Strategien für ihre Mandanten, die es ermöglichen, ihre Geschäfterechtssicher und erfolgreich umzusetzen. Mehr Informationen dazu unter:https://steuerpreneure.de/Pressekontakt:Steuerpreneure Deutschland Steuerberatungsgesellschaft mbHVertreten durch: Miriam Piochhttps://steuerpreneure.deEmail: mailto:service@steuerpreneure.dePressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: mailto:redaktion@dcfverlag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/167289/5484786OTS: Steuerpreneure Deutschland Steuerberatungsgesellschaft mbH