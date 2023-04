03.04.2023 -

Im Überblick

Eine schlechte Geldpolitik bringt Wirtschaft und Märkte oft aus dem Gleichgewicht.

Die heutige Bankenkrise ist zwar nicht mit der internationalen Finanzkrise zu vergleichen, macht eine Rezession aber wahrscheinlicher.

Wenn die Fehler der Geldpolitik jetzt nach vielen Jahren korrigiert werden, führt das zu Verwerfungen. Denkbar sind aber auch große Alphachancen.

Viel wurde in den letzten Jahren über die Einzigartigkeit der Modern Monetary Theory und des Quantitative Easing geschrieben. Dabei ist beides weder einzigartig noch modern. Solche Konzepte gibt es seit Jahrhunderten. In The Price of Time schreibt der Historiker Edward Chancellor, dass Kaiser Tiberius schon 33 n.Chr. den Staatsschatz verlieh, ohne dafür Zinsen zu fordern. Liquidität wurde geschaffen, und die Zinsen wurden immer weiter gedrückt. Die Geschichte lehrt uns, dass solche Nullzinsphasen stets unerwünschte Folgen haben.

Warum?