Spargelsaison 2023 hat begonnen / Rukwied brauchen Herkunftskennzeichnung bei verarbeitetem Obst und Gemüse

Berlin (ots) - (DBV) "Spargel und Frühling gehören einfach zusammen - und mit

steigenden Temperaturen rund um Ostern wächst das Gemüse und auch die Lust auf

den ersten frischen, deutschen Spargel", sagt Joachim Rukwied, Präsident des

Deutschen Bauernverbandes (DBV).



Wegen der kühlen Witterung beginnt die Spargelsaison 2023 etwas später als in

den Vorjahren. Aber die deutschen Spargelbauern stehen in den Startlöchern, im

Süden haben die ersten bereits angefangen zu stechen. Beim Spargel liegt der

Selbstversorgungsgrad bei über 80 Prozent, so hoch wie bei keinem anderen

Gemüse. Der Importanteil ist gering.