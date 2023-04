Zahlen beflügeln LVMH - Weckruf für Luxusgütersektor

PARIS/FRANKFURT/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Ein starker Jahresstart des französischen Luxusgüterkonzerns LVMH hat am Donnerstag der gesamten Branchen Rückenwind geliefert. Am deutschen Aktienmarkt waren Adidas , Hugo Boss und Puma SE mit von der Partie - wenn auch die Kursgewinne nicht ganz so stark ausfielen wie die der reinen Luxusgüterhersteller.

LVMH selbst erreichten mit 878,20 Euro erneut ein Rekordhoch - zuletzt gewannen die Papiere als Spitzenreiter im EuroStoxx 50 4,5 Prozent auf 874,30 Euro. Die Marktkapitalisierung beläuft sich aktuell auf rund 439 Milliarden Euro - damit ist LVMH das mit Abstand wertvollste börsennotierte Unternehmen im Leitindex der Eurozone. Der französische Konkurrent Hermes bringt es immerhin auf knapp 206 Milliarden Euro, wogegen Kering mit 70 Milliarden Euro schon weit abgeschlagen ist.