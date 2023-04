Seite 2 ► Seite 1 von 2

Nürnberg (ots) - Das sind die Ergebnisse der 8. Ausgabe des immowelt Mietkompassfür das 1. Quartal 2023:- Aufwärtstrend hält an: In 10 von 14 untersuchten Großstädten steigen dieAngebotsmieten von Bestandswohnungen im Vergleich zum Vorquartal- Mietexplosion in Berlin: Wohnungen in der Hauptstadt verteuern sich im 1.Quartal um 22 Prozent- Steigende Preisdynamik in München (+3 Prozent) und Frankfurt (+2 Prozent);leichte Rückgänge in Hamburg und Stuttgart (je -1 Prozent)- Günstige Großstädte: Anstiege in Leipzig (+1 Prozent) und Dresden (+4Prozent); Rückgang in Dortmund (-2 Prozent)Das vergangene Jahr brachte für viele Neumieter in deutschen Großstädten einesteigende finanzielle Belastung. Neben den höheren Energiekosten war dafür vorallem die zunehmende Preisdynamik bei den Kaltmieten verantwortlich. Auch indiesem Jahr tritt in vielen Städten bisher keine Entspannung auf dem Mietmarktein. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle immowelt Mietkompass (https://content.cdn.immowelt.com/iw_group/Redaktion/Pressemitteilungen/2023/2023_04_13_immowelt_Mietkompass_Q1_2023.pdf?v=1681301752) . Dafür wurden die Quadratmeterpreise vonauf immowelt.de angebotenen Bestandswohnungen (80 Quadratmeter, 3 Zimmer, 2.Stock) im 1. Quartal 2023 mit dem Vorquartal verglichen. Laut Mietkompass sinddie Angebotsmieten in 10 von 14 untersuchten Städten gestiegen. Vor allem derungebrochen hohe Nachfragedruck sowie der enorme Mangel an Wohnraum sorgendafür, dass die Mieten in vielen Großstädten weiter anziehen.Plus 22 Prozent: Mieten in Berlin explodierenDen mit Abstand stärksten Anstieg aller untersuchten Städte verzeichnet Berlin.Verglichen mit dem Vorquartal haben sich Bestandswohnungen im 1. Quartal 2023 um22 Prozent verteuert. Wohnungssuchende zahlen in der Hauptstadt für denQuadratmeter derzeit 12,41 Euro - vor drei Monaten waren es noch 10,17 Euro. Einmöglicher Grund für den dramatischen Anstieg ist der starke Zuzug nach Berlin,der durch Geflüchtete aus der Ukraine verstärkt wird. Gleichzeitig stockt derWohnungsbau - vor allem im staatlich geförderten Segment. Zudem könntenweiterhin Nachholeffekte wegen des gescheiterten Mietendeckels eine Rollespielen. Wohnungen, die in den letzten Jahren zu günstigeren Preisen vermietetwaren, werden bei Neuvermietungen nun wieder zu deutlich höheren Preisenangeboten. Durch den sprunghaften Anstieg im vergangenen Quartal ist Berlin vonPlatz 7 auf Rang 3 im Preisranking der 14 größten Städte aufgestiegen.München und Frankfurt im Aufwind, Rückgänge in Hamburg und StuttgartNoch teurer als in der Hauptstadt fallen die Mieten nur in München und Frankfurtaus. In der bayerischen Landeshauptstadt sind die Angebotsmieten von