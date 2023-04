Haiger (ots) - Die Energie der Umgebungsluft für die Wärmeerzeugung zu nutzen,

ist das erklärte Ziel der Bundesregierung. So wird in Deutschland mittlerweile

in jedem zweiten Neubau eine Luftwärmepumpe eingebaut. Aktuell arbeiten in

Deutschland über 1,2 Millionen Wärmepumpen, von denen allein 236.000 im Jahr

2022 installiert wurden. Ein starker Wachstumsmarkt, für den die Politik

jährlich 500.000 neue Geräte als Zielmarke anvisiert. Der Grund: Mit einem

Kilowatt Strom erzeugen sie im Jahresmittel rund das Vierfache an Wärmeenergie.



Wärmepumpe mit der Kraft des Feuers kombinieren





Die Leistungsfähigkeit einer Luftwärmepumpe hängt jedoch von derUmgebungstemperatur ab. Bei starkem Frost, wenn der Wärmebedarf am größten ist,schaltet sich ein elektrischer Heizstab ein, der Wasser und Heizung erwärmt, waszu hohen Stromkosten führt. Ein weiterer Schwachpunkt: Bei Temperaturen rund umden Gefrierpunkt sind Wärmepumpen mitunter träge und erwärmen die Wohnräume nurlangsam. "Verbraucher suchen daher nach einer preisgünstigen Lösung, um dasHeizungssystem zu unterstützen", erklärt Nikolaus Fleischhacker, Geschäftsführerder Oranier-Gruppe: "Hier kommen moderne Kamin- und Pelletöfen ins Spiel. Siesenken in der kalten Jahreszeit die Heizkosten und sorgen schnell für wohligeWärme."Es kommt auf die Zielgruppe an: Wasserführender Pellet- oder Holzofen?Während sich andere Hersteller in den letzten Jahren aus diesem Marktsegmentverabschiedeten, baute Oranier sein Sortiment konsequent aus und hat heute einebreite Range an Produkten im mittleren Preissegment. "Wir bieten insgesamt sechsunterschiedliche Modelle an - zwei wasserführende Pelletöfen und vier Holzöfen,die sich in Leistung, Form und Funktion unterscheiden. Durch die Vielzahl derVerkleidungen findet jeder Kunde sein Wunschgerät, wobei wir die Zielgruppenanalysiert haben. Wasserführende Holzöfen bevorzugen jene, die schon mal einenKaminofen besessen haben und gerne ihr Brennholz selbst sägen und hacken.Pelletöfen schätzen diejenigen, die ein bequemes Handling wünschen, aber auchjunge Familien, die sich zum ersten Mal eine Immobilie angeschafft haben", soFleischhacker weiter. "Diese technikaffine Generation möchte zeitgemäße Wärme,die regenerative Brennstoffe nutzt und am besten auf Knopfdruck steuerbar ist."World of Fireplaces - live dabeiAuf der zum ersten Mal stattfindenden WOF in Leipzig präsentiert ORANIER allesechs wasserführenden Geräte sowie weitere Neuheiten und Highlights aus demKaminofen-Programm. Mitarbeiter und Geschäftsführung der ORANIER HeiztechnikGmbH stehen den Fachbesuchern vom 17. bis 19. April 2023 zwischen 9:00 und 18:00Uhr am Messestand C41 in Halle 5 als Ansprechpartner zur Verfügung.