Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt am Main (ots) - Christian Keller ist der Geschäftsführer und Gründerder Marketing-Agentur Kellerdigital. Zusammen mit seinem Team hat er sich zurAufgabe gemacht, Handwerksbetrieben mit den Methoden des Online-Marketingswieder zu deutlich mehr Bewerbungen von qualifizierten Fachkräften zu verhelfen.Wie Unternehmen aus der Handwerksbranche zusätzlich auch Variationen derklassischen Stellenausschreibung für sich nutzen können, verrät er im Folgenden.Viele Handwerksbetriebe möchten ihren Wachstumskurs fortsetzen und neueMitarbeiter einstellen, allerdings ist der Fachkräftemangel in der Branchemittlerweile deutlich zu spüren. Zwar haben die Unternehmer meist bereitsreagiert und vermehrt Anzeigen und Werbungen in Online-Medien und Jobplattformengeschaltet, doch viel zu häufig melden sich daraufhin nur wenige oder gar keineBewerber mehr. Doch sollten die Handwerksbetriebe die klassische Stellenanzeigenicht vorschnell abschreiben, wie Christian Keller von Kellerdigital weiß: "EinStellenangebot in den Printmedien und auf den Stellenportalen ist gerade fürFachbetriebe im Handwerk noch immer eine gute Möglichkeit, die eigene Zielgruppezu erreichen - wenn man weiß, was eine gute Stellenanzeige heute ausmacht." DerExperte für Personal-Onlinemarketing hat mit seinem Konzept schon mehrerehundert Fachbetriebe aus dem Handwerk mit qualifizierten Bewerbern aus ihrerRegion zusammengebracht. Er weiß dabei genau, wie er durch die Stärkung derArbeitgebermarke und einen einfachen Bewerbungsprozess seinen Kunden zeitnah dieFachkräfte vermittelt, die sie brauchen. Wie die Betriebe auch heute noch mitklassischen Stellenanzeigen punkten, hat er im Folgenden zusammengefasst.1. Die eigenen Vorteile und Benefits hervorhebenDie Zeit der Stellenanzeige ist noch lange nicht vorbei, kaum ein anderes Formathat schließlich so einen großen Reichtum an Variationsmöglichkeiten.Beispielsweise kann die Stelle über Zeitungsanzeigen, Online-Stellenportale wieStepStone oder in Fach- und Nischenportalen ausgeschrieben werden - nichtzuletzt stellt auch ein "Wir suchen Dich"-Aufkleber am Firmenwagen nichtsanderes als eine Stellenanzeige dar.Damit das Angebot das Interesse der Fachkräfte weckt, sollten die Betriebejedoch auf die Hervorhebung der eigenen Stärken achten. Gerade die begehrtenqualifizierten Bewerber wissen genau, was in ihren Augen einen guten Arbeitgeberausmacht - Handwerksbetriebe sollten daher bereits direkt nach dem Titel derAnzeige die Gründe herausstellen, welche sie zu einem attraktiven Arbeitgebermachen. Hier gibt es von Verdienst- und Aufstiegsmöglichkeiten, modernerArbeitsausstattung bis zu Hilfen bei der Gesundheitsvorsorge viele