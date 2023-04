Arbeitsunfälle bei Lieferdiensten deutlich gestiegen / Knapp 600 Unfälle allein in Berlin / Verzehnfachung seit 2017

Berlin (ots) - Mit der Ausbreitung von Schnelllieferdiensten wie Gorillas, Flinkund Lieferando in deutschen Großstädten sind auch die Unfallzahlen derKurierfahrer deutlich gestiegen. Allein in Berlin hat sich die Zahl derArbeitsunfälle bei Lieferdiensten in den vergangenen fünf Jahren mehr alsverzehnfacht, von 50 Unfällen im Jahr 2017 auf 596 im Jahr 2022. Das geht auseiner Erhebung der Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW) hervor,die dem Wirtschaftsmagazin Capital exklusiv vorliegt. Öffentlich wurde sie durcheine schriftliche Anfrage des Grünen-Abgeordneten Christoph Wapler bei derBerliner Senatsverwaltung für Arbeit."In der Branche herrschen leider immer noch Wild-West-Methoden", sagt Waplergegenüber Capital. "Es wird ein unglaublicher Zeitdruck auf die Fahreraufgebaut, damit das Werbeversprechen mit der 10-Minuten-Lieferung aufgeht", soder arbeitspolitische Sprecher der Berliner Grünen-Fraktion. Gleichzeitig seiendie Fahrräder der Kuriere oft nicht verkehrstüchtig. Die prekärenArbeitsverhältnisse dürfe man den Unternehmen nicht einfach so durchgehenlassen. "Die Kontrolldichte ist viel zu niedrig", meint er. DerGrünen-Abgeordnete fordert deswegen mehr Personal und eine unabhängigeBeschwerdestelle auf Landesebene.Laut der Senatsverwaltung für Arbeit gab es in den vergangenen fünf Jahrenmehrere Schwerpunktkontrollen bei Berliner Lieferdiensten. Dabei habe daszuständige Landesamt für Arbeitsschutz immer wieder Mängel bei der Einhaltungdes Arbeitsschutzes und der gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitszeitenfestgestellt, etwa mit Blick auf Pausenräume, Fluchtwege, Arbeitsmittel,Ruhepausen und Feiertagsarbeit. Im Jahr 2022 habe man deshalb insgesamt 7.170Euro an Bußgeldern gegen Lieferdienste in Berlin verhängt, im Jahr 2021 seien essogar 12.640 Euro gewesen.Pressekontakt:Capital RedaktionHannah SchwärE-Mail: mailto:Schwaer.hannah@capital.deTelefon: +49 30 22074-5137http://www.capital.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/8185/5484840OTS: Capital, G+J Wirtschaftsmedien