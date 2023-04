Frankfurt/Main (ots) - Auch wenn die Schlussfolgerung zu weit gegriffen wäre,

dass sich im ersten Quartal 2023 eine Trendumkehr von kleineren hin zu großen

Shopflächen abgezeichnet hat, war die Vermietungsdynamik bei Großvermietungen

auf dem bundesweiten Retailmarkt in Innenstadtlagen zum Jahresauftakt

ungewöhnlich hoch. Eine hohe Anzahl frei werdender Galeria-Objekte, weiterhin

bestehende größere Leerstände durch die Auswirkungen der Corona-Krise aber auch

Restrukturierungs- und Umzugsbestrebungen bei renommierten Filialisten sind

hierbei nur die wichtigsten Faktoren, die für eine spürbare Marktbelebung im

Großflächensegment sorgten. Wie sich diese Trends auf dem Retailmarkt im ersten

Quartal abgezeichnet haben und sich im Jahresverlauf 2023 weiter verfestigen

könnten, hat BNP Paribas Real Estate anhand der Marktdaten zum innerstädtischen

Vermietungsgeschehen analysiert.



Flächenumsatz mit sehr gutem Resultat, Anzahl der Deals gleichzeitig auf

moderatem Niveau





Mit einem Retail-Flächenumsatz von insgesamt rund 150.000 m² in Citylagendeutscher Innenstädte erreichte der Einzelhandelsvermietungsmarkt zum ersten Malseit fünf Jahren (Q1 2018: gut 170.000 m²) die 150.000-m²-Marke zumJahresauftakt. Dass die Zahl der registrierten Vermietungen und Eröffnungenvergleichsweise moderat ausgefallen ist, spiegelt die hohe durchschnittlicheShopgröße der in den ersten drei Monaten abgeschlossenenEinzelhandelsvermietungen wider. So lag die Mietfläche pro Deal zu Jahresbeginnim Schnitt bei 930 m² und der Marktanteil der Abschlüsse mit mindestens 1.000 m²bei 67 %, während sich die Vergleichswerte in der Zeitspanne zwischen 2017 und2022 bei rund 550 m² bzw. 50 % einordnen. Aufgrund der vielen verschiedenenKrisen, Herausforderungen und Anpassungsprozesse in der stationärenEinzelhandelslandschaft wurde das Segment der größeren Retail-Flächen, die inden vergangenen Jahren in der Regel als eher unattraktiv wahrgenommen wurden,neu belebt."Zurückzuführen ist dieser Trend vor allem darauf, dass viele Retailer im Zugeihrer Neupositionierung die Chance ergreifen, sich größere Flächen in denabsoluten Top-Lagen, die über viele Jahre von denselben Akteuren bespielt wurdenund somit nicht verfügbar waren, zu sichern. Hierbei wird zunehmend aufmarktangepasste Mietpreismodelle und -komponenten zurückgegriffen", soChristopher Wunderlich, Head of Retail Advisory bei BNP Paribas Real Estate.Dass Fashion-Filialisten für über 80 % des sehr hohen Flächenumsatzes imGroßflächensegment verantwortlich zeichnen, ist zudem ein klares Signal für dieumfangreichen Transformationsprozesse in der stationären Modebranche. In diesemZusammenhang ist die Fokussierung namhafter Bekleidungs-Labels auf einzelne