Rom will Top-Manager wichtiger italienischer Konzerne austauschen

Bei dem italienischen Versorger Enel soll etwa Flavio Cattaneo zum neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt werden, hieß es in einer Mitteilung des Wirtschaftsministeriums. Cattaneo war zuvor unter anderem Vorstandsvorsitzender bei Telecom Italia . Die Enel-Aktien sackten am Donnerstag ab. Börsianer verwiesen auf Unsicherheiten rund um die künftige Strategie des Unternehmens.

ROM (dpa-AFX) - Die Regierung in Rom will die Chefs und führende Manager von vier wichtigen italienischen Konzernen austauschen. An der Spitze der beiden Energiekonzerne Enel und Eni , der italienischen Post sowie des Luft- und Raumfahrtkonzerns Leonardo soll es jeweils Personalwechsel geben, wie die Regierung am Mittwochabend ankündigte. Die Aufgabe der neuen Direktoren sei es, "solide und nachhaltige wirtschaftliche Ergebnisse im Interesse Italiens zu erzielen", sagte Regierungschefin Giorgia Meloni laut einer Mitteilung am späten Mittwochabend.

