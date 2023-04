Wirtschaftsfaktor Young- und Oldtimer 2023 / ZDK, VDA, VDIK und BBE stellen Classic Studie vor

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Essen (ots) -- 90 Prozent der befragten Autofahrenden wollen ein Auto besitzen und haben Spaßdaran. 76 Prozent sehen in Oldtimern ein Kulturgut.- Rund eine Million Oldtimer haben einen Gesamtwert von 31 Milliarden Euro. 40Prozent aller Fahrzeuge liegen unter 10.000 Euro.- Wirtschaftsfaktor: Das Reparatur- und Wartungsvolumen bei den Classic Carsliegt bei 3,8 Milliarden Euro, 10.000 Beschäftigte arbeiten an Oldtimern.- Es kommen neue Fahrer und mit ihnen andere Fahrzeuge hinzu, die Szeneverändert sich, jüngere Fahrzeuge legen beim Preis zu.Auf dem Oldtimerkongress des Kraftfahrzeuggewerbes im Rahmen der Techno-Classicastellen ZDK, VDA, VDIK und BBE Automotive ihre aktuelle Branchenstudie zum Old-und Youngtimermarkt vor. Damit liegen umfassende und verlässliche Daten über denMarkt für Classic Cars in Deutschland vor. Ausgewertet wurden dafür auch Zahlendes Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA). Danach haben die über 30-jährigen Pkw inDeutschland einen Gesamtwert von rund 31 Milliarden Euro, hinzu kommen rund800.000 Youngtimer im Alter von 25 bis 29 Jahren, die das Potenzial zum Oldtimerhaben. 40 Prozent aller Fahrzeuge haben einen Wert von unter 10.000 Euro, 20Prozent liegen zwischen 10.000 und 50.000 Euro, nur jeder 50. Oldtimer ist mehrals 100.000 Euro Wert. "Der Einstieg in die Young- und Oldtimerszene kann alsodurchaus erschwinglich sein und das Hobby Oldtimer ist nicht nur etwas für gutBetuchte", so Gerd Heinemann, Geschäftsführer von BBE Automotive.Dabei sind Old- und Youngtimer ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Das Reparatur-und Wartungsvolumen für die echten Old- und Youngtimer beträgt 3,8 MilliardenEuro. Jedes Fahrzeug verursacht pro Jahr etwa 1.300 bis 1.600 Euro anReparaturkosten, hinzu kommen bei Oldtimern teilweise teure Restaurierungen.Etwa 10.000 Mitarbeiter haben einen Arbeitsplatz bei den Werkstätten, die auchClassic-Cars reparieren. Hinzu kommen jeweils 50 spezialisierte Teile- undFahrzeughändler.Die Einstellung zum Auto und auch zum Thema Oldtimer in der Bevölkerung istpositiv. 90 Prozent der befragten Autofahrenden wollen ein Auto besitzen undhaben Spaß daran. 76 Prozent sehen in Oldtimern ein Kulturgut. Fast zwei Drittelder Befragten können als Oldtimer-Fans bezeichnet werden, ein knappes Viertelsteht dem Oldtimer skeptisch gegenüber, 14 Prozent sind neutral. Über 70 Prozentfreuen sich immerhin, einen Oldtimer auf der Straße zu sehen und 37 Prozentinteressieren sich dafür. Der Umweltschutz nimmt in der Bewertung nur eine