Infortrend präsentiert auf der NAB 2023 U.2-All-Flash- und High-Density-Speicherlösungen zur Optimierung von Post-Production-Workflows

Taipei (ots/PRNewswire) - Infotrend® Technology, Inc. (https://www.infortrend.co

m/de/home?utm_source=DE20230413&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20230413PR&ut

m_content=001) (TWSE: 2495), der branchenführende Speicherplatzanbieter für

Unternehmen, gab heute seine Teilnahme an der NAB Show in Las Vegas vom 16. bis

19. April bekannt, wo er seine neueste U.2-All-Flash-Speicherinnovation und

Speicherlösungen mit hoher Dichte präsentiert, die darauf ausgelegt sind, die

Arbeitsabläufe in der Video-Postproduktion zu optimieren.



Infortrend wird seine kürzlich eingeführten EonStor GS Unified-Storage-Systeme

vorstellen, zu denen das All-Flash-Flaggschiff U.2 und hochdichte 4U-Modelle mit

40/60/90-Einschüben gehören, die über

Hochgeschwindigkeits-Netzwerkschnittstellen wie 100/25 GbE mit

RDMA-Unterstützung verfügen. Die EonStor-GS-Systeme wurden speziell entwickelt,

um fließende Video-Postproduktionsprozesse mit hoher Leistung und

Scale-Out-Fähigkeit zu ermöglichen, um flexibel mit dem Wachstum des

Unternehmens zu wachsen.