Golden Independence erweitert sein Projekt Napoleon in British Columbia

Vancouver, British Columbia – 13. April 2023 / IRW-Press / – Golden Independence Mining Corp. (CSE: IGLD, OTCQB: GIDMF, FWB: 6NNA) (das „Unternehmen“ oder „Golden Independence“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein Goldprojekt Napoleon im Bergbaurevier Kamloops in British Columbia, das sich im Explorationsstadium befindet, erweitern konnte. Das Unternehmen hat durch direktes Abstecken auf Grundlage der zu erwartenden Ergebnisse der Auswertung historischer Proben die Größe des Projektgeländes um rund 506 Acres bzw. 20 % auf insgesamt 3.168 Acres erweitert. Das Projekt Napoleon umfasst eine durchgehende Konzessionsfläche von 3.168 Hektar, die zur Gänze im Besitz des Unternehmens ist und für die keine Lizenzgebühren bezahlt werden müssen. Das Unternehmen hat die Firma Tripoint Geological Services aus Victoria (British Columbia) mit der Planung eines bevorstehenden Explorationsprogramms beauftragt, das noch in diesem Quartal eingeleitet werden soll.

„Wir konnten unser faszinierendes Projekt Napoleon um fast 20 % deutlich erweitern, und anhand einer eingehenden Analyse historischer Aufzeichnungen hat sich gezeigt, dass in den neuen Konzessionsgebieten eine Goldmineralisierung enthalten ist”, so Jeremy Poirier, der CEO von Golden Independence. „Wir werden in den kommenden Wochen aktiv an der Ausgestaltung eines Explorationsprogramms arbeiten, das durch die ganzjährige Erreichbarkeit des Projekts und die gut ausgebaute Infrastruktur erleichtert wird.“

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass eine Vereinbarung mit der Firma Emerging Markets Consulting, LLC („EMC“) (Adresse: 390 North Orange Ave. Suite 2300, Orlando, FL, 32801; E-Mail: info@emergingmarketsllc.com; Tel: + 321-206-6682) unterzeichnet wurde. EMC wird das Unternehmen ab dem 17. April 2023 bis zu sechs Monate lang mit Marketingleistungen unterstützen. Die Geschäftsbeziehung kann innerhalb der Vertragsdauer jederzeit verlängert oder beendet werden.

EMC erhält als Gegenleistung ein Honorar in Höhe von 150.000 US-Dollar und wird unter Einsatz seiner Online-Programme dafür sorgen, dass das Interesse bei den Anlegern steigt und über verschiedene Online-Plattformen und Methoden des Engagements neue potenzielle Anleger gewonnen werden können. Die Werbeaktivitäten erfolgen auf YouTube, Twitter, Facebook und Google. EMC ist ein Dienstleister nach dem Fremdvergleichsgrundsatz, der zuvor keine Beziehungen mit dem Unternehmen unterhalten hat.