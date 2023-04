Seite 2 ► Seite 1 von 3

Stuttgart (ots) - Als Gründer der matchandmake GmbH haben sich Luka Glavas undLukas Weiner darauf spezialisiert, Unternehmen der Handwerks-, Bau- undIndustriebranche bei der Mitarbeitergewinnung zu unterstützen. Kunden erhaltenein Full-Service-Angebot, welches alle Recruiting-Bereiche abdeckt und eineeigens für die Mitarbeitergewinnung entwickelte Software einschließt. ErfahrenSie im Folgenden, warum es für Handwerks- und Industrieunternehmen besonders inder Krise entscheidend ist, in die Bereiche Arbeitgebermarke undMitarbeitergewinnung zu investieren.Der Arbeitsmarkt befindet sich in einem stetigen Wandel: Mussten sichArbeitnehmer noch vor geraumer Zeit bei den Unternehmen bewerben, ist es heutean den Betrieben, die Kandidaten von sich zu überzeugen. Hierfür ist esentscheidend, individuelle Vorteile zu erarbeiten und diese nach außen zukommunizieren. Allerdings haben viele Betriebe nicht nur Schwierigkeiten damit,in die eigene Attraktivität und die Mitarbeitergewinnung zu investieren.Vielmehr vernachlässigen sie entsprechende Maßnahmen trotz der nach wie vor sehrguten Auftragslage zunehmend und lassen auch bestehendes Personal vermehrtziehen. "Wir beobachten im Moment, dass viele Betriebe ihre Recruiting-Maßnahmenaufgrund der aktuellen und vermeintlich bevorstehenden Krisen sowie der darausresultierenden Zweifel spürbar zurückfahren. Dadurch sinkt zwangsläufig auch derWettbewerb auf dem Markt - eine einmalige Chance, die man so schnell nichtwieder bekommt", erklärt Luka Glavas, Geschäftsführer der matchandmake GmbH."Tatsächlich ist es so, dass nur die wenigsten Unternehmen ernsthaft Grund zurSorge haben. Es gilt daher, weiterhin optimistisch in die Zukunft zu blicken,sich nicht verunsichern zu lassen und sich die Nachlässigkeiten anderer mitgezielten Strategien zunutze zu machen", fügt sein Geschäftspartner Lukas Weinerhinzu. Mit ihrer Agentur haben sich die beiden Recruiting-Experten der Aufgabeverschrieben, Unternehmen aus dem Handwerk, dem Bau und der Industrie dabei zuunterstützen, qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen und langfristig an sich zubinden. Nachdem sie allein im Jahr 2022 mehr als 3.500 Bewerbungen und 600Einstellungen für ihre Kunden generieren konnten, wurden sie im Januar 2023 mitdem German Web Award® ausgezeichnet. Luka Glavas und Lukas Weiner haben in ihrerZusammenarbeit mit all den Unternehmen vor allem festgestellt, wie wichtig esist, selbst die Initiative zu ergreifen. Doch wie nutzen Firmen diese Erkenntnisfür sich und warum ist es unerlässlich, das gerade jetzt zu tun?