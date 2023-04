Heraeus Holding GmbH entscheidet sich bei Lieferantenprüfung für Software von SCHUMANN

Göttingen (ots) - Das weltweit tätige Technologie Unternehmen Heraeus hat sich

für die Software KYBP von SCHUMANN entschieden. Das Unternehmen möchte so den

Herausforderungen des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG) in

Deutschland und des CSDDD auf europäischer Ebene begegnen .



Das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), das Unternehmen zur

Einhaltung gewisser Sorgfaltspflichten entlang ihrer Lieferketten verpflichtet,

ist bereits seit 01.01.2023 in Kraft. Zu den Pflichten gehören beispielsweise

das Verbot von Kinderarbeit, der Schutz vor Sklaverei und Zwangsarbeit, die

Freiheit von Diskriminierung und Arbeitsschutz. Auch umweltbezogene Pflichten,

wie das Verbot von gesundheitsgefährdenden Stoffen, ergeben sich aus dem Gesetz.

Um sicherzustellen, dass die Sorgfaltspflichten eingehalten werden, sind

Unternehmen angewiesen, ein Risikomanagement einzurichten.