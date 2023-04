TXOne Networks gewinnt Cybersecurity Excellence Awards 2023 für Netzwerksicherheit, ICS/SCADA und Sicherheitsüberprüfungen (FOTO)

Eindhoven/Taipeh (ots) - Weltweite "Cybersecurity Insiders" Community prämiert

die TXOne Lösungen EdgeIPS und Portable Inspector in insgesamt drei Kategorien

mit Gold



TXOne Networks (https://www.txone.com/) , ein führender Anbieter von

industriellen Cybersicherheitslösungen, wurde in drei Kategorien des

renommierten Cybersecurity Excellence Award 2023 (https://cybersecurity-excellen

ce-awards.com/2023-cybersecurity-product-service-awards-winners/) mit Gold

ausgezeichnet. Das Unternehmen gewann mit seinem Intrusion Prevention System

"EdgeIPS" in den beiden Kategorien Netzwerksicherheit und ICS/SCADA

(industrielle Kontrollsysteme/Überwachungssysteme und Datenerfassung) und mit

seinem Sicherheitsinspektions-Tool "Portable Inspector" in der Kategorie

Sicherheitsüberprüfung.