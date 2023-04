JPMorgan belässt Deutsche Telekom auf 'Overweight' - Ziel 30 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach einigen Investorenveranstaltungen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die steigenden Zinsen hätten die Anleiherenditen auf ein Niveau gebracht, das die Kapitalrendite des Telekommunikationssektors bei weitem übersteige, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Dies führe zu einer unhaltbaren Realität, die eine strukturelle Marktsanierung erzwingen dürfte. Die T-Aktie gehört weiterhin zu seinen "Top Picks" im Sektor./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2023

