Alibaba und Co.: Warum Anleger bei China-Aktien weiterhin bullish sind

Zwar seien die Spannungen zwischen den USA und China allgegenwärtig. Doch "die fundamentale wirtschaftliche Erholung sollte dem Markt einen weiteren Aufschwung bescheren. Daher sehen wir chinesische Aktien in unserer globalen Strategie als am besten geeignet an", zitiert das Finanznachrichtenportal Barron’s den UBS-Chefanalysten Mark Haefele. Als Profiteure des boomenden Tech-Sektors sieht er diesbezüglich vor allem Alibaba und Baidu.

Neben dem Technologiesektor steht auch der Sektor der Verbraucherdienstleistungen bei der UBS hoch im Kurs. Laut der Investmentbank weise diese Sparte seit der Wiedereröffnung Chinas den stärksten Erholungstrend aller Konsumkategorien auf. "Diese Dynamik dürfte unserer Ansicht nach in den nächsten Quartalen anhalten und zu einer möglichen Gewinnrevision ab dem zweiten Quartal führen", so Haefele.