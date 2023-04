Der First Mover für Lithium-Sole-Exploration in der Mongolei, Ion Energy Limited (TSXV: ION; OTCQB: IONGF; FRA: 5YB), nähert sich mit großen Schritten der ersten Ressourcenschätzung auf seinem 290 km² großen Lithiumprojekt Urgakh Naran in der Mongolei. Wie das Unternehmen mitteilt, laufen derzeit hydrogeologische Messungen, die die Lithiumgehalte in verschiedenen Tiefen sowie die Pumpfähigkeit der identifizierten Lithium-Sole bestimmen sollen.

Die Ergebnisse werden voraussichtlich im dritten Quartal in einer Ressourcenschätzungen gemäß NI 43-101 münden. Im Dezember 2022 hatte Ion Energy lithologische Ergebnisse veröffentlicht, die gezeigt haben, dass das Becken lithiumhaltig ist. Urgakh Naran liegt strategisch günstig in der infrastrukturreichen mongolischen Provinz Dorngovi in der Wüste Südgobi mit wichtigen Durchgangsstraßen zur chinesischen Grenze.

Ali Haji, CEO & Director von ION Energy kommentierte: „Als erster Anbieter von Lithium-Sole in der Mongolei wollen wir unsere Ressourcenschätzung voranbringen und sicherstellen, dass ION Energy in der Lage ist, die Versorgungskette für Batteriemetalle in Asien zu verändern. Wir sind davon überzeugt, dass wir durch unsere aktuelle das enorme Potenzials von Urgakh Naran sichtbar machen können.“



Abbildung 1: Hydrogeologische Messung im UNWH-01 von Urgakh Naran.

Fazit: ION Energy hat sich als First Mover in der Mongolei riesige Lithium-Projekte sichern können. IONs Flaggschiff-Projekt Baavhai Uul ist die größte und erste Lithium-Sole-Explorationslizenz in der Mongolei mit einer Fläche von 81.000 Hektar. Die aussichtsreiche Lithium-Sole-Lizenz Urgakh Naran in der Provinz Dorngovi ist 29.000 Hektar groß. Solche Größenordnungen kennt man allenfalls von Salaren in Südamerika. Wenn es Ion gelingt, wirtschaftliche Lithium-Sole-Vorkommen zu bestätigen, könnte die Mongolei zu einem wichtigen neuen Spieler in der Lithiumlieferkette aufsteigen. Besonders chinesische Unternehmen dürften die Entwicklung aufmerksam verfolgen, denn die Logistik zum größten Lithiummarkt der Welt wäre aus der Mongolei sicher einfacher und billiger als die Verschiffung von Lithium aus Südamerika.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar.

Gemäß §34b WpHG (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH, Partner, Autoren, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Ion Energy halten und somit ein Interessenskonflikt besteht.

Die GOLDINVEST Consulting GmbH hat aktuell eine entgeltliche Auftragsbeziehung mit dem Unternehmen über welches im Rahmen des Internetangebots der GOLDINVEST Consulting GmbH sowie in den sozialen Medien, auf Partnerseiten oder in Emailaussendungen berichtet wird.