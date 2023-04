FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag erneut gesunken. Bis zum Mittag fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,24 Prozent auf 134,91 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg auf 2,38 Prozent. In den meisten Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

Die Impulse hielten sich in Grenzen. Zuletzt hatten Aussagen von EZB-Vertretern, die weitere Zinserhöhungen signalisierten, die Kurse belastet. Daten zur Preisentwicklung in Deutschland lieferten keinen Neuigkeitswert. Im März hatte sich die deutsche Inflation abgeschwächt. Allerdings wurde nur eine zweite Schätzung veröffentlicht, wobei die Daten der ersten Erhebung bestätigt wurden. In der Eurozone ist unterdessen die Industrieproduktion im Februar stärker als erwartet gestiegen.

Am Nachmittag stehen in den USA Daten zu den Erzeugerpreisen für März auf dem Kalender. Zudem werden die wöchentlichen Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht. Beide Kennzahlen dürften für die US-Notenbank Fed wichtig sein. Schließlich wirkt sich die Entwicklung am Arbeitsmarkt auch auf die Inflation aus./jsl/jkr/jha/

BUND Future wird aktuell mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 134,9EUR gehandelt.