Aduro Clean Technologies wird in der nächsten Folge der preisgekrönten Serie „Advancements“ von TV-Star Ted Danson 375 Millionen Haushalten auf Amazon Prime und Bloomberg vorgestellt

Sarnia, Ontario, den 13. April 2023 / IRW-Press / – Aduro Clean Technologies Inc. („Aduro“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ACT) (OTCQB: ACTHF) (FWB: 9D50), ein kanadischer Entwickler patentierter wasserbasierter Technologien zur chemischen Wiederverwertung von Kunststoffen und zur Umwandlung schwerer Rohöle und erneuerbarer Öle in Rohstoffe der neuen Ära und höherwertige Brennstoffe, freut sich, in einer von Ted Danson moderierten Folge von „Advancements“, die von DMG Productions produziert wird, vorgestellt zu werden. In dieser Folge wird die patentierte wasserbasierte Hydrochemolytic-Technologie (HCT) von Aduro vorgestellt, die dem Publikum die einzigartigen Vorteile und Merkmale dieser innovativen Technologie der nächsten Generation vermitteln wird.