TXOne Networks premiata ai Cybersecurity Excellence Awards 2023 nelle categorie Network Security, ICS/SCADA e Security Investigation (FOTO)

EINDHOVEN/TAIPEI (Taiwan) (ots) - Le soluzioni EdgeIPS e Portable Inspector si

aggiudicano il Gold Award in tre categorie nell'ambito del prestigioso programma

di riconoscimenti mondiali Cybersecurity Insiders



TXOne Networks (https://www.txone.com/) , leader nella cybersecurity per il

settore industriale, è stata premiata con il Gold Award in tre categorie dei

Cybersecurity Excellence Awards 2023 (https://cybersecurity-excellence-awards.co

m/2023-cybersecurity-product-service-awards-winners/) . La soluzione EdgeIPS si

è aggiudicata il premio nelle categorie Network Security e ICS/SCADA (sistema di

controllo industriale/controllo di supervisione e acquisizione dati) e la

soluzione Portable Inspector nella categoria Security Investigation.