Erklärtes Ziel von NevGold Corp. (WKN A3CTE1 / TSXV NAU) ist es, die Ressourcen auf seinen Projekten Nutmeg Mountain und Limousine Butte auf insgesamt mehr als 3 Mio. Unzen Gold auszuweiten. Erste, starke Bohrergebnisse aus Idaho vom Nutmeg Mountain-Projekt deuten jetzt an, dass man auf dem richtigen Weg dazu ist.

Wie Nevgold nämlich soeben bekanntgab, hat man auf dem Projekt hochgradige Goldvererzung, die für die kostengünstige Haufenlaugung geeignet ist, ab der Oberfläche erbohrt. Über mächtige 79,3 Meter wies man dabei 0,72 g/t Gold nach, darunter 13,4 Meter mit 2,32 g/t Gold und 23,9 Meter mit 0,56 g/t Gold sowie 0,89 g/t Gold über 11,4 Meter und 4,33 g/t Gold nahe des Bohrungsendes.

Wie Nevgold dazu erklärte, ist wenig Abraumbeseitigung nötig, da die Vererzung quasi an der Oberfläche beginne und Eigenschaft aufweise, die darauf hindeuten (freies Gold / oxidiertes Material), dass das Edelmetall im Haufenlaugungsverfahren gewonnen werden kann.

Zusätzlich, so das Unternehmen, bestehe in der Tiefe das Potenzial auf hochgradige Goldvererzung, da die Bohrung NMD003 in einem bislang noch gar nicht untersuchten Teil des Projekts auf zahlreiche, große Adern bzw. Brekzienzonen in 251 und 469 Metern Tiefe gestoßen sei. Die Analyseergebnisse stehen hier aber noch aus.

Nevgold weist darauf hin, dass die historischen Bohrungen auf dem Projekt im Durchschnitt gerade mal in ein Tiefe von 75 Metern vorstießen, sodass man beim Unternehmen erhebliches Potenzial auf eine Ausweitung der bekannten Ressourcen in die Tiefe sieht. NMD003 sei zum Beispiel auf eine bedeutende Struktur gestoßen, die man mit weiteren Bohrungen untersuchen wolle, da die Quarztexturen, die in den Bohrkernen zu erkennen seien, Potenzial auf eine hochgradige Struktur in der Tiefe andeuten würden.



Darüber hinaus konnte Nevgold mit einer Erweiterungsbohrung, die 140 Meter vom am nächsten gelegenen Bohrstandort entfernt niedergebracht wurden, signifikante anomale Vererzung ab einer Tiefe von nur 4,6 Metern bis in 93,6 Meter Tiefe nachweisen. Hier wurden Gehalte von bis zu 0,43 g/t Gold erbohrt. Und diese Mineralisierung ist in alle Richtungen offen, sodass das Unternehmen weitere Bohrungen in diesem Gebiet plant, um weitere Ziele zu untersuchen, die anhand von geochemischen und geophysikalischen Daten generiert wurden, die man zuvor gesammelt hatte.

Auch ohne diese zusätzlichen Bohrungen aber sind fortlaufend Neuigkeiten von Nutmeg Mountain zu erwarten, da NevGold aktuelles Bohrprogram im Zeit- und Budgetrahmen voranschreitet und man die Ergebnisse in den kommenden Monaten veröffentlichen wird, sobald sie eintreffen.

Fazit: Diese anfänglichen Ergebnisse des ersten Nevgold-Bohrprogramms auf Nutmeg Mountain demonstrieren unserer Ansicht nach einmal mehr die außergewöhnliche oberflächennahe, und fürn die Haufenlaugung geeignete Goldvererzung auf dem Projekt. Mächtige Goldabschnitte ab der Oberfläche auf einem Projekt, dass bereits über eine Ressource von 910.000 Unzen Gold der Kategorie angezeigt und 160.000 Unzen Gold der Kategorie geschlussfolgert verfügt, klingen in unseren Ohren vielversprechend und wir verstehen, warum CEO Brandon Bonifacio von „beträchtlichem Aufwärtspotenzial hinsichtlich der Größe und des Gehalts“ spricht. Laut Bonifacio ist zudem ein Großteil des Materials, das auf dem Projekt erbohrt wurde, hochgradiger und weist ein geringeres Abraumverhältnis auf als viele Goldprojekte im Tagebau mit Haufenlaugung im Westen der USA. Das Ziel des CEOs für Nutmeg Mountain bleibt deshalb schon allein für dieses Projekt bei mehreren Millionen Unzen Gold.

