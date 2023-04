FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Donnerstag seine Vortagsgewinne ausgebaut. Die Gemeinschaftswährung stieg am späten Vormittag bis auf 1,1032 US-Dollar. Dies war der höchste Stand seit Anfang Februar. Zuletzt wurde der Euro etwas niedriger zu 1,1016 Dollar gehandelt. Am Morgen hatte er noch unter der Marke von 1,10 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0922 Dollar festgesetzt.

Bereits am Mittwoch hatte ein deutlicher Rückgang der Inflation in den USA den Dollar stark belastet. Der Euro legte daraufhin deutlich zu. An den Finanzmärkten wird überwiegend erwartet, dass die US-Notenbank Fed im Mai noch einmal ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte anheben wird und dann pausiert.