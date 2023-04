Amazon-CEO Andy Jassy setzt im großen Stil auf KI – "Big Deal" für Aktionäre?

Jassy schrieb in seinem jährlichen Brief an die Aktionäre, dass der Tech-Gigant in großem Umfang sowohl in generative KI als auch in große Sprachmodelle (LLMs) investieren werde: "Ein letzter Investitionsbereich, den ich erwähnen möchte, ist von zentraler Bedeutung, um Amazon in die Lage zu versetzen, in jedem Bereich unseres Geschäfts für viele Jahrzehnte Erfindungen zu machen. Wir investieren massiv in große Sprachmodelle und generative KI", so Jassy.

"Ich könnte einen ganzen Brief über LLMs und generative KI schreiben, da ich glaube, dass sie so transformativ sein werden – aber sagen wir einfach, dass LLMs und generative KI ein Riesending für Kunden, unsere Aktionäre und Amazon sein werden."