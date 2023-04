Black Swan Graphene stärkt seine Kompetenzen im Bereich Technik und Produktentwicklung mit der Bestellung eines erfahrenen Graphenexperten zum Vice-President Research and Product Development

TORONTO, Ontario – 13. April 2023 / IRW-Press / - Black Swan Graphene Inc. („Black Swan“) (oder das „Unternehmen“) (TSX-V: SWAN) (OTCQB: BSWGF) (Frankfurt: R96) freut sich, die Ernennung von Dr. Chris Herron zum Vice-President Research and Product Development bekannt zu geben. In seiner Führungsrolle wird Dr. Herron maßgeblich für eine optimale Produktleistung in allen vor kurzem angekündigten Partnerschaftsbeziehungen quer über die gesamte integrierte Lieferkette sorgen, mit denen die internationale Akzeptanz und Verbreitung von graphenverstärktem Beton forciert werden soll. Als Partner fungieren die Firmen Nationwide Engineering Research & Development sowie Arup Group Ltd.